Tamedia peut trembler: Anuschka Roshani a obtenu gain de cause. La Cour suprême zurichoise a jugé le licenciement de la journaliste de «Magazin» abusif et l'a donc annulé, évaluant son droit de salaire à plus de 200'000 francs.

1/2 La maison d'édition Tamedia, qui appartient au groupe TX, se bat en justice contre Anuschka Roshani. Photo: Keystone

Lino Schaeren

C'est un véritable coup dur pour Tamedia. La semaine dernière, la maison d'édition zurichoise a perdu son recours dans l'affaire Roshani. La Cour suprême zurichoise considère le licenciement en 2022 de la journaliste de «Magazin», Anuschka Roshani, comme un acte de vengeance – et l'a donc annulé.

Pour Tamedia, la situation est encore plus grave. La Cour suprême a partiellement accepté le recours d'Anuschka Roshani. La plainte pour atteinte à la personnalité retourne au Tribunal des Prud'hommes, qui l'avait précédemment rejetée. Le conflit public menace ainsi de se transformer en un désastre pour la réputation de Tamedia. Une situation qui pourrait représenter un gouffre de plusieurs millions.

Graves accusations dans le Spiegel

L'affaire a été rendue publique en février 2023 avec l'article d'Anuschka Roshani publié dans le «Spiegel». Sous le titre «Moi aussi», la rédactrice de longue date du magazine du «Tages-Anzeiger» a formulé de graves reproches à l'encontre de son chef, Finn Canonica. Anuschka Roshani a fait état de mobbing, de sexisme et de discrimination en raison de son genre et de son origine. La maison d'édition aurait protégé Finn Canonica dans son «système de harcèlement moral».

Anuschka Roshani a signalé plusieurs incidents, dont certains remontaient à longtemps, en 2021. La journaliste a été confortée par la «Lettre aux femmes», dans laquelle 78 journalistes de Tamedia critiquaient une culture sexiste au sein de l'entreprise.

Plusieurs retournements de situation

Toutefois l'enquête interne et externe qui s'en est ensuivi a été fatale à Anushka Roshani. La maison d'édition s'est certes séparée de Finn Canonica pour «comportement inapproprié» et «langage grossier, inapproprié et condescendant». Mais dans son rapport, le cabinet Rudin/Cantieni a nié en substance le mobbing, la discrimination et le harcèlement sexuel subis. Tamedia a alors également licencié Anushka Roshani, avançant que le lien de confiance avait été rompu.

C'est là que les tribunaux interviennent pour mettre des bâtons dans les roues de la maison d'édition. Au final, l'emploi à temps partiel d'Anuschka Roshani chez Tamedia a été maintenu après le jugement en deuxième instance. Son droit au salaire a donc aussi été maintenu. Selon la Cour suprême, celui-ci s'élevait à 31 mois de salaire, soit plus de 200'000 francs, jusqu'en juillet 2025. Le jugement n'est pas définitif et peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral. Tant que le litige et le triomphe d'Anuschka Roshani se poursuivent, son droit au salaire continue de croître mois après mois.

Dans la jurisprudence suisse, il s'agit d'un cas particulier. Le droit du travail ne prévoit pas la réintégration en cas de licenciement abusif, mais au maximum jusqu'à six mois de salaire d'indemnité. Les entreprises peuvent donc «acheter» la liberté de leurs collaborateurs. Selon Thomas Geiser, de tels cas finissent toutefois rarement devant les tribunaux. «Celui qui a des options sur le marché du travail ne veut généralement pas continuer à travailler pour une entreprise où il ou elle est discriminé-e», explique le professeur de droit privé à l'Université de Saint-Gall. Avec ceux qui portent tout de même plainte, les employeurs se mettent habituellement d'accord sur une indemnité de départ afin de ne pas apparaître publiquement comme discriminatoires.

Une arme extrêmement redoutable

Dans le cas d'Anuschka Roshani, Tamedia a fait escalader le conflit devant le tribunal. Le licenciement a été annulé sur la base de la loi fédérale sur l'égalité entre hommes et femmes. Cette loi offre une protection contre le licenciement de six mois si une plainte pour discrimination a été déposée au sein de l'entreprise ou si un office de conciliation a été saisi. Si le licenciement intervient malgré tout dans ce délai, c'est à l'employeur de prouver qu'il n'a pas licencié par vengeance. Dans le cas de cette affaire, Tamedia n'y est pas parvenu.

Roger Rudolph est professeur de droit du travail à l'Université de Zurich. Il qualifie la loi sur l'égalité d'«arme extrêmement puissante pour les travailleurs». Pourtant, elle n'est pratiquement jamais utilisée, c'est pourquoi il qualifie le présent jugement dans l'affaire d'Anuschka Roshani de «trouvaille».

Roger Rudolph voit deux raisons à cela. Premièrement, la connaissance de cette possibilité dans la loi sur l'égalité fait souvent défaut, même dans les milieux des avocats. Deuxièmement, l'aspect émotionnel joue un rôle: «Si une entreprise veut se débarrasser d'un collaborateur, on peut imaginer l'atmosphère de travail si celui-ci impose son maintien en justice.» De nombreuses personnes concernées ne s'infligeraient pas de telles procédures, dit l'avocat en droit du travail. Ce n'est pas le cas d'Anuschka Roshani.

Une nouvelle audience publique

Pour son avocat Peter Reichart, ce n'est pas le licenciement annulé qui est central, mais le fait que le Tribunal des Prud'hommes doive tout de même examiner les atteintes à la personnalité. Celui-ci tiendra à nouveau une audience publique – cette fois-ci avec l'audition de témoins. La question de savoir quelles personnes, parmi les plus de 40 dont la déposition a été demandée, devront témoigner reste ouverte.

D'anciens et actuels collaborateurs témoignent au tribunal sur le sexisme et le mobbing. Pour Tamedia, ce serait d'une manière ou d'une autre un désastre en termes de relations publiques. Sans oublier que la démarche sera difficile pour les témoins concernés. La maison d'édition a tenté en vain d'empêcher les témoignages devant la Cour suprême.

Elle s'est référée au rapport Rudin/Cantieni, qui aurait déjà réfuté les reproches d'Anuschka Roshani en s'appuyant sur de nombreuses auditions. Les juges n'ont pas été entendus: l'appréciation des déclarations est réservée au tribunal. De plus, une partie des témoins cités par Anushka Roshani n'ont pas été interrogés dans le cadre de l'enquête Rudin/Cantieni.

Un accord à l'amiable tout de même possible?

Roger Rudolph, avocat spécialisé dans le droit du travail, estime qu'une négociation publique telle que celle à laquelle Tamedia est désormais confrontée représente une charge énorme pour une entreprise et un préjudice de réputation potentiellement important. «Je ne serais donc pas surpris que Tamedia cède finalement à un accord pour éviter cela», dit-il.

Tamedia ne s'exprime ni sur le jugement ni sur un accord. Ils analysent la décision, selon une porte-parole. L'avocat d'Anuschka Roshani affirme que sa cliente est intéressée par un accord à l'amiable, mais doute qu'il puisse encore être conclu après plusieurs tentatives infructueuses.

Un accord n'a pas non plus pu être trouvé jusqu'à présent dans le litige concernant l'article d'Anuschka Roshani dans le «Spiegel». Tamedia a porté plainte en 2023 contre le magazine allemand et l'autrice. L'éditeur suisse estime que ce sont surtout les allusions faites dans le texte au cas du prédateur sexuel Harvey Weinstein qui portent atteinte à la personnalité. Cette plainte est également pendante devant le tribunal de Zurich.