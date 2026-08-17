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Plusieurs produits interdits à la vente
Un quart des appareils électriques présentent des défauts en Suisse

En 2025, 28% des appareils électriques contrôlés en Suisse présentaient des défauts, selon l'Esti. La vente de 65 produits a été interdite pour des raisons de sécurité.
Publié: 10:41 heures
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Dernière mise à jour: 10:47 heures
En 2025, 65 appareils ont été interdits à la vente par l'Esti. (image prétexte)
Photo: Getty Images
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ATS Agence télégraphique suisse

28% du matériel électrique contrôlé l'an dernier par l'Inspection fédérale des installations à courant fort (Esti) présentaient des défauts. L'Esti a interdit la vente de 65 appareils, sur un total de 1001 examinés.

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Au total, 281 produits présentaient des défauts formels ou techniques, soit plus d'un quart de tous les matériels électriques contrôlés, indique lundi l'Esti dans un communiqué. Sur ce nombre, 172 présentaient des défauts relevant de la sécurité électrique.

Si un produit présente un risque immédiat pour les personnes, qu’il manque certaines preuves de conformité ou que celles-ci sont incomplètes, l’Esti peut en interdire la mise sur le marché. Ce qui a été le cas pour 65 appareils en 2025.

Il s'agissait principalement de matériel d'installation, d'appareils ménagers et de bureau, de luminaires et de chargeurs. Quelques produits destinés à être utilisés dans des atmosphères explosibles étaient aussi concernés.

Toujours des fiches à problèmes

Par ailleurs, les distributeurs ont retiré du marché 23 produits défectueux: batteries externes et batteries rechargeables, appareils ménagers (aspirateurs sans fil et friteuses à air chaud) ainsi que du matériel d'installation (adaptateurs de voyage et autres adaptateurs de prise). Dans huit cas, des rappels de produits ont été lancés par le Bureau fédéral de la consommation.

Une fois de plus, l'Esti a retiré de la circulation des produits électriques munis de fiches étrangères non autorisées. Ces derniers ne peuvent être vendus en Suisse. L'Esti mentionne en particulier les fiches allemandes à contact de protection (Schuko). Ces fiches peuvent surchauffer en cours d'utilisation et provoquer un incendie. Les consommateurs devraient donc les refuser directement au point de vente.

Prudence sur les plateformes

L'Esti recommande en outre la prudence lors d'achats d'appareils électriques à des prix bas sur les grandes plateformes en ligne, en particulier sur les plateformes asiatiques. «Un prix bas ne signifie pas nécessairement qu'un produit est dangereux. En revanche, un prix anormalement bas peut indiquer que des économies ont été réalisées au détriment des contrôles, des matériaux ou de la qualité de fabrication», avertit-il.

Ces défauts sont généralement invisibles. Il peut s'agir de composants électriques de qualité insuffisante, d'une isolation défectueuse, de mauvaises connexions, de l’absence de dispositifs de protection ou encore de chargeurs et de batteries rechargeables présentant des défauts. Ce type de produits peut provoquer des décharges électriques, des surchauffes ou des incendies.

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