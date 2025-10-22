Publié: il y a 17 minutes

Le ministre suisse des affaires étrangères Ignazio Cassis rencontre son homologue jordanien à Amman. Ils discuteront du plan de paix à Gaza et de l'aide humanitaire, dans un contexte de cessez-le-feu fragile.

Ignazio Cassis est arrivé en Jordanie pour parler de paix à Gaza

Le ministre des affaires étrangères Ignazio Cassis a été accueilli mercredi soir par son homologue jordanien Ayman Safadi. Photo: ANTHONY ANEX

ATS Agence télégraphique suisse

Le ministre des affaires étrangères Ignazio Cassis a été accueilli mercredi soir à Amman en Jordanie par son homologue Ayman Safadi. Les deux hommes doivent s'entretenir sur le plan de paix à Gaza parrainé par le président américain Donald Trump.

Les deux ministres se sont serré la main à l'arrivée du Tessinois, s'échangeant plusieurs sourires. La première phase du cessez-le-feu en place à Gaza depuis une dizaine de jours doit être abordée. Les autres points du plan doivent aussi être discutés.

L'aide humanitaire, priorité no. 1

L'acheminement de l'aide humanitaire figure parmi les priorités depuis qu'un fragile accès à la bande de Gaza est possible. La Suisse participe au programme d'aide jordanien en collaboration avec l'agence onusienne pour les réfugiés palestiniens UNRWA. Le soutien à cet organe est passé de 20 à 10 millions par année après une suspension l'année dernière.

La Jordanie, à la frontière de la Cisjordanie, accueille une grande communauté palestinienne.