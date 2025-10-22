DE
FR

Accueilli par son homologue
Ignazio Cassis est arrivé en Jordanie pour parler de paix à Gaza

Le ministre suisse des affaires étrangères Ignazio Cassis rencontre son homologue jordanien à Amman. Ils discuteront du plan de paix à Gaza et de l'aide humanitaire, dans un contexte de cessez-le-feu fragile.
Publié: il y a 17 minutes
Partager
Écouter
Le ministre des affaires étrangères Ignazio Cassis a été accueilli mercredi soir par son homologue jordanien Ayman Safadi.
Photo: ANTHONY ANEX
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Le ministre des affaires étrangères Ignazio Cassis a été accueilli mercredi soir à Amman en Jordanie par son homologue Ayman Safadi. Les deux hommes doivent s'entretenir sur le plan de paix à Gaza parrainé par le président américain Donald Trump.

Les deux ministres se sont serré la main à l'arrivée du Tessinois, s'échangeant plusieurs sourires. La première phase du cessez-le-feu en place à Gaza depuis une dizaine de jours doit être abordée. Les autres points du plan doivent aussi être discutés.

L'aide humanitaire, priorité no. 1

L'acheminement de l'aide humanitaire figure parmi les priorités depuis qu'un fragile accès à la bande de Gaza est possible. La Suisse participe au programme d'aide jordanien en collaboration avec l'agence onusienne pour les réfugiés palestiniens UNRWA. Le soutien à cet organe est passé de 20 à 10 millions par année après une suspension l'année dernière.

A lire aussi
Ignazio Cassis part en mission au Proche et Moyen-Orient
Afin de retrouver son statut?
Ignazio Cassis part en mission au Proche et Moyen-Orient
Politiques et ONG suisses demandent à reconnaître l'Etat de Palestine
Nouvelle initiative
Politiques et ONG suisses demandent à reconnaître l'Etat de Palestine

La Jordanie, à la frontière de la Cisjordanie, accueille une grande communauté palestinienne.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Avec vidéo
Présenté par
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Chiara découvre de merveilleux joyaux cachés avec Gino
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Les meilleurs crus pour l’automne
Présenté par
Les meilleurs crus pour l’automne
Ces vins se marient bien avec le gibier
Les meilleurs crus pour l’automne
Quelle propriété puis-je m’offrir?
Avec vidéo
Présenté par
Quelle propriété puis-je m’offrir?
Le grand guide hypothécaire
Quelle propriété puis-je m’offrir?
Mieux vaut louer pour mieux skier?
Présenté par
Mieux vaut louer pour mieux skier?
Tout savoir sur la location de skis et de snowboards
Mieux vaut louer pour mieux skier?
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus