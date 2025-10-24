Les cantons approuvent le paquet d'accords avec l'UE, qui est conforme à leurs attentes et consolide à long terme les relations bilatérales. Mais ils attendent un soutien de la Confédération pour les tâches qui découleront de ces accords et qui leur reviendront.

Les cantons approuvent le paquet UE, mais exigent l’aide de la Confédération

Les cantons approuvent le paquet UE, mais exigent l’aide de la Confédération

Les cantons soutiennent le paquet d'accords avec l'UE (archives). Photo: ANTHONY ANEX

ATS Agence télégraphique suisse

Les cantons approuvent le paquet d’accords avec l’Union européenne, qui répond à leurs attentes et consolide à long terme les relations bilatérales. Toutefois, ils exigent un soutien de la Confédération suisse pour les tâches qui en découleront et dont ils auront la charge.

Réunis en assemblée plénière extraordinaire, les gouvernements cantonaux ont pris cette décision vendredi par 21 voix contre 4 et 1 abstention, indiquent-ils dans un communiqué. Par 15 voix contre 10 et 1 abstention, ils se sont aussi prononcés pour un référendum facultatif concernant les quatre arrêtés, à l'instar du Conseil fédéral.

Soutien de la Confédération demandé

Les résultats obtenus par le Conseil fédéral ainsi que les mesures de mise en oeuvre nationale sont conformes à leurs attentes, ont précisé les cantons. Le paquet d'accords permet non seulement de développer la voie bilatérale, mais aussi de garantir à la Suisse un accès durable au marché européen ainsi que de la sécurité juridique.

Cette prise de position n'est pas un blanc-seing, avertissent toutefois les cantons. Comme les accords auront des répercussions sur eux, ils attendent un soutien de la Confédération pour mener à bien leurs tâches. Ils exigent d'être associés aux différents processus, en matière de politique extérieure comme nationale.