Au point mort
La Suisse recalée par l’UE sur son partenariat de sécurité

Le partenariat de sécurité et de défense avec l'Union européenne souhaité par le Conseil fédéral est au point mort. Les Etats membres de l'UE ne veulent pas de nouveau partenariat.
Publié: il y a 4 minutes
Avec un accord, le Conseil fédéral veut permettre à l'industrie d'armement helvétique d'avoir un accès aux programmes européens (image d'illustration).
Le projet de partenariat en matière de sécurité et de défense entre la Suisse et l’Union européenne, voulu par le Conseil fédéral, est dans l’impasse. Les Etats membres de l’UE refusent pour l’instant d’ouvrir la voie à un nouvel accord de ce type.

Dans un proche avenir, aucun partenariat supplémentaire n'est prévu en matière de sécurité et de défense, a appris Keystone-ATS d'une source proche du dossier à Bruxelles. Seules les négociations déjà en cours seront poursuivies, a indiqué une deuxième source diplomatique.

Discussions informelles

Interrogé, le Secrétariat d'Etat à la politique de sécurité (Sepos) laisse entendre qu'aucune date n'a été fixée pour des entretiens exploratoires formels. Seules des discussions informelles ont eu lieu au niveau technique, a déclaré une porte-parole.

Le Conseil fédéral avait annoncé à la fin juin qu'il souhaitait mener des entretiens exploratoires avec l'UE sur ce dossier. Un tel partenariat est une condition préalable à d'éventuelles acquisitions communes dans le domaine de l'armement.

