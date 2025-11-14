Dernière mise à jour: il y a 5 minutes

Dans un communiqué de presse, l'UDC félicite déjà le conseiller fédéral Guy Parmelin pour ses négociations sur les droits de douane. Sauf qu'aucun accord n'a été signé. L'UDC plaide l'erreur. Le communiqué a rapidement été supprimé.

L'UDC s'emballe et envoie ses félicitations à Guy Parmelin un peu trop tôt

Accord signé sur les droits de douane?

L'UDC est-il au courant d'un accord douanier avec les USA qui n'a pas encore été rendu public? Dans une communiqué, le parti félicite chaleureusement le conseiller fédéral Guy Parmelin pour l'accord trouvé lors de son voyage à Washington. Mais il n'en est rien: l'UDC a rapidement fait machine arrière, faisant disparaitre le communiqué, et assure n'être au courant d'aucun deal qui aurait été signé aux USA.

«Le communiqué de presse que vous avez reçu concernant les droits de douane américains est erroné», a écrit le parti dans un deuxième communiqué. L'UDC avait préparé différentes variantes «comme d'habitude» au cas où le Conseil fédéral annoncerait un accord sur les droits de douane américains. «En raison d'une erreur technique, l'une de ces variantes a été publiée par inadvertance.»

Interrogé par Blick, le porte-parole de Parmelin dément lui aussi tout accord. Le conseiller fédéral Guy Parmelin a été clair dans ses déclarations à Washington, qui font foi: «Nous avons pratiquement tout clarifié. Dès que tout sera définitivement clair, nous communiquerons», a-t-il déclaré.

Finalement, quelques heures plus tard, le représentant américain au commerce Jamieson Greer a confirmé au média CNBC qu'un accord avait été conclu.