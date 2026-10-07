Un parapentiste russe de 53 ans a trouvé la mort mardi matin à Unterseen, dans l’Oberland bernois. Victime d’un crash en raison de difficultés en vol, il n’a pas survécu malgré les tentatives de réanimation.

Un parapentiste se tue à Berne après une perte de contrôle

Un parapentiste se tue à Berne après une perte de contrôle

ATS Agence télégraphique suisse

Un parapentiste est décédé mardi matin lors d'un saut à Unterseen, dans l'Oberland bernois. La victime est un citoyen russe de 53 ans domicilié dans le canton de Berne.

Selon les premiers éléments, le parapentiste s’est trouvé, pour des raisons qu’il reste à déterminer, en difficulté durant son vol. Il n'a pas pu rétablir la situation et s'est écrasé au sol dans le secteur des buttes de tir sur la place de tir de Lehn.

Malgré des mesures de réanimation prodiguées par des tiers et les forces de sauvetage, le parapentiste est décédé sur les lieux de l’accident, précise mercredi la police cantonale bernoise. Une enquête a été ouverte sous la direction du Ministère public de la Confédération.