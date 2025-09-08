DE
FR

Mur en béton percuté
Un motocycliste perd la vie dans un accident à Emmen (LU)

Un motocycliste de 45 ans a perdu la vie dimanche soir à Emmen (LU) après avoir percuté un mur en béton.
Publié: 13:59 heures
|
Dernière mise à jour: 14:00 heures
Partager
Écouter
Un accident est survenu dans la commune d'Emmen, à Lucerne. (Image d'illustration)
Photo: Pius Koller
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Un motocycliste de 45 ans est décédé dimanche soir dans un accident à Emmen (LU). L'homme a perdu le contrôle de son véhicule et a percuté un mur en béton. L'accident est survenu vers 21h15.

Le motocycliste a succombé à ses graves blessures sur place, indique lundi le Ministère public lucernois. Les pompiers ont dû intervenir. Les dégâts matériels s'élèvent à 20'000 francs, précise le communiqué.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Les grands vins brillent aussi en petites bouteilles
Présenté par
Les grands vins brillent aussi en petites bouteilles
Mini bouteilles, vrai plaisir
Pourquoi les petites bouteilles ont le vent en poupe
La boisson culte a un côté très suisse
Présenté par
La boisson culte a un côté très suisse
8 infos sur Coca-Cola
La boisson culte a un côté très suisse
Une reconversion vers le métier de ses rêves: agriculteur
Présenté par
Une reconversion vers le métier de ses rêves: agriculteur
Patrick Schär suit son rêve
Une reconversion inspirante vers l'agriculture
Des vins authentiques à découvrir de ces quatre régions inattendues
Présenté par
Des vins authentiques à découvrir de ces quatre régions inattendues
Galice, Sud de la Styrie, Angleterre et Loire
Des vins authentiques à découvrir de ces quatre régions inattendues
Quelles sont les baskets qu’il vous faut?
Présenté par
Quelles sont les baskets qu’il vous faut?
Cinq styles et ce qu’ils révèlent sur vous
Quelles sont les baskets qu’il vous faut?
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus