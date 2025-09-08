Un motocycliste perd la vie dans un accident à Emmen (LU)

Un accident est survenu dans la commune d'Emmen, à Lucerne. (Image d'illustration)
Photo: Pius Koller
ATS Agence télégraphique suisse
Un motocycliste de 45 ans est décédé dimanche soir dans un accident à Emmen (LU). L'homme a perdu le contrôle de son véhicule et a percuté un mur en béton. L'accident est survenu vers 21h15.
Le motocycliste a succombé à ses graves blessures sur place, indique lundi le Ministère public lucernois. Les pompiers ont dû intervenir. Les dégâts matériels s'élèvent à 20'000 francs, précise le communiqué.
Découvrez nos contenus sponsorisés
Présenté par
Galice, Sud de la Styrie, Angleterre et Loire
Des vins authentiques à découvrir de ces quatre régions inattendues