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Un homme et une femme de 22 ans
Le toit cède sous leurs pieds, deux jeunes chutent de 4m

Samedi après-midi, deux personnes ont chuté à travers une coupole de toit à Einsiedeln et ont été grièvement blessées. Une enquête visant à déterminer les circonstances de l'accident a été ouverte.
Publié: 09:50 heures
Photo: Kantonspolizei Schwyz
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ATS Agence télégraphique suisse

Deux personnes ont été gravement blessées samedi après-midi à la suite d'une chute de près de 4 mètres à travers une fenêtre d'un toit lors d'une réunion publique à Einsiedeln (SZ). Les circonstances exactes de l'accident restent pour l'heure indéterminées.

L'homme et la femme, tous deux âgés de 22 ans, assistaient à un événement public sur le toit d'un immeuble industriel quand l'accident s'est produit, vers 15h30. Tous deux sont passés à travers un velux d'un toit, dans des circonstances que l'enquête devra établir, a indiqué dimanche la police cantonale schwyzoise.

Après avoir reçu les premiers soins de la part de plusieurs services de secours, ils ont été transportés par la Rega vers des hôpitaux hors du canton. La police cantonale de Schwytz a ouvert une enquête en collaboration avec le ministère public du canton.

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