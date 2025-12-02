L'octogénaire happée par un tram à Zurich est décédée

ATS Agence télégraphique suisse
Une octogénaire happée par un tram mi-novembre en ville de Zurich, dans le quartier de Seefeld, est décédée à l'hôpital. Elle avait été grièvement blessée dans l'accident.
A lire aussi
La femme de 85 ans a succombé lundi à ses blessures à l'hôpital, indique mardi la police municipale zurichoise. La malheureuse avait été percutée par le véhicule alors qu'elle traversait la chaussée.
Découvrez nos contenus sponsorisés
Présenté par
Jusqu’à 70% de rabais lors des soldes du Black Friday
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Présenté par
Genèse, stars et itinéraire
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion Coca-Cola en Suisse