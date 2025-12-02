Une octogénaire, heurtée par un tram à Zurich mi-novembre, est décédée lundi à l'hôpital. La femme de 85 ans avait été grièvement blessée en traversant la chaussée dans le quartier de Seefeld.

L'octogénaire happée par un tram à Zurich est décédée

L'octogénaire happée par un tram à Zurich est décédée

Elle traversait la chaussée

ATS Agence télégraphique suisse

Une octogénaire happée par un tram mi-novembre en ville de Zurich, dans le quartier de Seefeld, est décédée à l'hôpital. Elle avait été grièvement blessée dans l'accident.

La femme de 85 ans a succombé lundi à ses blessures à l'hôpital, indique mardi la police municipale zurichoise. La malheureuse avait été percutée par le véhicule alors qu'elle traversait la chaussée.