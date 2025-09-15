DE
Ambulance sur place
Deux tramways sont entrés en collision à Zurich

Un accident s'est déroulé ce lundi midi à Zurich. Deux trams sont entrés en collision, nécessitant l'intervention d'une ambulance.
Une collision de deux tramways a eu lieu à Sternen Oerlikon, Zurich.
Photo: Tobias Willmann
Alexander Terwey

Lundi midi, deux trams de la ligne 11 sont entrés en collision dans le quartier de Sternen Oerlikon, à Zurich. C'est ce que montrent des images obtenues par Blick. Une ambulance est sur place. La zone a été partiellement bouclée.

Développement suit

