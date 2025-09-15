1/6
Une collision de deux tramways a eu lieu à Sternen Oerlikon, Zurich.
Photo: Tobias Willmann
Alexander Terwey
Lundi midi, deux trams de la ligne 11 sont entrés en collision dans le quartier de Sternen Oerlikon, à Zurich. C'est ce que montrent des images obtenues par Blick. Une ambulance est sur place. La zone a été partiellement bouclée.
Développement suit
