Lundi matin, la police cantonale zurichoise a verbalisé plus de 60 automobilistes sur l'aire de repos de Baltenswil Nord, près de Brüttisellen (ZH). Selon les forces de l'ordre, ils ont cherché à contourner les bouchons sur l'A1 en direction de Zurich... tout en roulant trop vite.

Ils tentent de contourner les bouchons sur l'A1... et finissent tous amendés!

Ils tentent de contourner les bouchons sur l'A1... et finissent tous amendés!

Razzia sur une aire de repos près de Zurich

Janine Enderli

Lundi 27 octobre, la police a mené des contrôles durant les heures de pointe matinales sur l'aire de repos de Baltenswil Nord, le long de l'A1 près de Brüttisellen (ZH). Située en bordure de la piste menant à Zurich, cette aire de repos est régulièrement empruntée par des automobilistes pour contourner les embouteillages sur l'A1, indique la police.

Lors de cette opération, plus de 60 conducteurs ont été interceptés. Tous avaient dépassé les 40 km/h de vitesse maximale autorisée. Ils ont ainsi écopé d'une amende d'ordre.

Un gain de temps finalement nul

Le gain de temps espéré en évitant les bouchons s'est donc avéré nul, relève la police. Si la loi sur la circulation routière n'exige aucun ni motif particulier pour emprunter une aire de repos, ni durée minimale d'arrêt, la limitation de vitesse indiquée doit, elle, être impérativement respectée.

La police cantonale zurichoise rappelle qu'il est déconseillé d'utiliser les aires de repos ainsi que les bretelles d'entrée et de sortie pour feinter les embouteillages. Se réinsérer dans le trafic après avoir traversé une aire de repos perturbe la fluidité de la circulation sur l'autoroute et risque d'aggraver les retenues. Plus les conducteurs sont nombreux à recourir à cette astuce, plus les ralentissements s'amplifient, le tout pour un gain de temps individuel généralement minime et négligeable.