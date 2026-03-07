Près de 500 femmes bloquent l'Helvetiaplatz à Zurich

Près de 500 femmes ont bloqué l'Helvetiaplatz à Zurich samedi, pour la Journée des luttes des droits des femmes. Malgré l'absence d'autorisation, les autorités ont permis la manifestation, tant qu'elle restait pacifique.

Quelque 500 manifestantes ont bloqué l'Helvetiaplatz de Zurich samedi, à l'occasion de la Journée internationale des luttes des droits des femmes. L'événement n'avait pas été autorisé par les autorités, mais celles-ci ont néanmoins laissé l'action se poursuivre à la condition qu'elle demeure pacifique.

Certaines femmes, cagoulées, ont tendu des cordes au-dessus des voies, bloquant ainsi la circulation des tramways. A côté de manifestantes brandissant des drapeaux violets, de nombreuses Iraniennes, Kurdes et autres militantes pro-palestiniennes ont participé à la manifestation, dont le slogan était «Féministe et militante». Les hommes hétérosexuels avaient été invités à se montrer solidaires en s'abstenant de participer.