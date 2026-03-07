DE
FR

Manifestation du 8 mars
Près de 500 femmes bloquent l'Helvetiaplatz à Zurich

Près de 500 femmes ont bloqué l'Helvetiaplatz à Zurich samedi, pour la Journée des luttes des droits des femmes. Malgré l'absence d'autorisation, les autorités ont permis la manifestation, tant qu'elle restait pacifique.
Publié: il y a 23 minutes
L'Helvetiaplatz paralysé par une manifestation féministe de 500 femmes.
Photo: keystone-sda.ch
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Quelque 500 manifestantes ont bloqué l'Helvetiaplatz de Zurich samedi, à l'occasion de la Journée internationale des luttes des droits des femmes. L'événement n'avait pas été autorisé par les autorités, mais celles-ci ont néanmoins laissé l'action se poursuivre à la condition qu'elle demeure pacifique.

Certaines femmes, cagoulées, ont tendu des cordes au-dessus des voies, bloquant ainsi la circulation des tramways. A côté de manifestantes brandissant des drapeaux violets, de nombreuses Iraniennes, Kurdes et autres militantes pro-palestiniennes ont participé à la manifestation, dont le slogan était «Féministe et militante». Les hommes hétérosexuels avaient été invités à se montrer solidaires en s'abstenant de participer.

