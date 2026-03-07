Près de 500 femmes bloquent l'Helvetiaplatz à Zurich

ATS Agence télégraphique suisse
Quelque 500 manifestantes ont bloqué l'Helvetiaplatz de Zurich samedi, à l'occasion de la Journée internationale des luttes des droits des femmes. L'événement n'avait pas été autorisé par les autorités, mais celles-ci ont néanmoins laissé l'action se poursuivre à la condition qu'elle demeure pacifique.
Certaines femmes, cagoulées, ont tendu des cordes au-dessus des voies, bloquant ainsi la circulation des tramways. A côté de manifestantes brandissant des drapeaux violets, de nombreuses Iraniennes, Kurdes et autres militantes pro-palestiniennes ont participé à la manifestation, dont le slogan était «Féministe et militante». Les hommes hétérosexuels avaient été invités à se montrer solidaires en s'abstenant de participer.
