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4000 personnes secourues en 2025
Plus d’interventions mais moins de morts en montagne

En 2025, les secours en montagne en Suisse ont aidé près de 4000 personnes, un record. Malgré une hausse des interventions, la mortalité a atteint son plus bas niveau en dix ans avec 98 décès.
Publié: 10:47 heures
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Dernière mise à jour: 10:49 heures
Les secours en montagne ont augmenté en 2025, tandis que les décès ont reculé en Suisse.(Archives)
Photo: URS FLUEELER
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ATS Agence télégraphique suisse

Les secours en montagne ont été davantage sollicités en 2025 en Suisse, selon le Club Alpin Suisse (CAS). Dans le même temps, la mortalité a atteint son niveau le plus bas en dix ans.

Près de 4000 personnes ont été secourues l’an dernier, soit environ 11% de plus que la moyenne des années 2020 à 2024, indique vendredi le CAS dans un communiqué. Cette progression pourrait s’expliquer par une fréquentation accrue des montagnes, illustrée notamment par des records de nuitées en cabane.

Moins de décès

En parallèle, 98 personnes ont perdu la vie lors de sports de montagne classiques, contre une moyenne de 119 décès par an sur la dernière décennie. Les randonnées pédestres concentrent 46% des urgences, devant les randonnées à skis et la haute montagne (14% chacune).

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Les chutes restent la cause la plus fréquente. Les situations de blocage ou d’épuisement sont toutefois en hausse. La part de personnes secourues indemnes atteint 38% (29% en 2020), soit environ 1500 cas.

Selon le CAS, une meilleure couverture mobile et une organisation des secours plus efficace permettent des interventions plus précoces. L’organisation souligne l’importance d’une préparation adéquate avant toute sortie en montagne.

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