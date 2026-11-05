DE
FR

Drogues et propos glaçants
Tamedia secoué par une enquête interne après une soirée privée

Après une soirée privée arrosée et des propos présumés de violence sexuelle, Tamedia tranche: un cadre de «24 heures» est licencié, tandis que d’autres collaborateurs auraient été avertis.
Publié: il y a 2 minutes
1/5
Lors d'une fête privée, de la cocaïne aurait été consommée.
Photo: Keystone
20398918 AuthorPlaceholder.png
Raphael Rauch

Au printemps 2026, une équipe du quotidien vaudois «24 heures» a décidé de rattraper une soirée de Noël qu'elle n'avait pas eu le temps d'organiser en décembre. La fête s'est déroulée dans un cadre privé. Mais elle a pris une tournure .

L'alcool aurait coulé à flots. De la cocaïne et de la MDMA auraient également circulé. Un cadre aurait lancé: «J'ai envie de violer.»

Un licenciement prononcé

L'incident a été signalé en interne. La directrice générale de Tamedia, Jessica Peppel-Schulz, a réagi en suspendant le cadre concerné et en ordonnant l'ouverture d'une enquête externe.

Le verdict est désormais tombé: le cadre a été licencié. La rédaction en a été informée mardi. Des collaborateurs qui ne sont pas intervenus lorsque la soirée a dégénéré auraient également reçu un avertissement, versé à leur dossier personnel.

Contacté, le porte-parole de l'éditeur zurichois, Edi Estermann, indique qu'«après un examen approfondi des résultats de l'enquête, Tamedia a pris les mesures légales nécessaires en matière de personnel et d'organisation. Pour des raisons de protection de la personnalité et de confidentialité, nous ne nous exprimons pas sur les détails.»

Un précédent remontant à 2018

Ce n'est pas la première fois que ce cadre est mis en cause. En 2018, il aurait déjà eu un comportement déplacé envers une jeune journaliste lors d'une soirée qui s'était prolongée après un événement. Il l'a embrassée sur la bouche, puis attrapé les seins, confiait cette journaliste lors d'une première enquête de Blick, parue en août.

Quelques jours plus tard, le cadre l'aurait abordée sur son lieu de travail, lui expliquant en substance qu'ils avaient passé une soirée fantastique et donné une leçon à «tous les coincés». «Il ne s'est pas excusé et a fait passer tout cela pour une blague. Pour moi, cela n'avait absolument rien d'une plaisanterie.»

Deux autres cadres visés par des enquêtes

Parallèlement, deux autres enquêtes sont toujours en cours. La première concerne un cadre qui aurait eu un comportement déplacé envers de jeunes collègues féminines lors de la fête de Noël de décembre 2025, sans respecter les limites de la proximité physique.

La seconde enquête vise un autre cadre, qui aurait entretenu une liaison avec une jeune collaboratrice en 2023. Son style de management est également mis en cause. Plusieurs journalistes lui reprochent de ne pas maîtriser ses émotions et de s'adresser à ses équipes sur un ton dévalorisant.

Le porte-parole de Tamedia, Edi Estermann, rappelle la position du groupe: «Tamedia ne tolère aucune violation de ses règles de conduite et attend de l'ensemble de ses collaboratrices et collaborateurs qu'ils entretiennent des relations fondées sur le respect.»

Découvrez nos contenus sponsorisés
«La question décisive est la suivante: comment financer mon niveau de vie au cours des 20 à 30 prochaines années?», explique Olivier Serex, responsable de la planification financière à la Banque Migros.
Présenté par
Migros Bank LOGO orange FR
Arrêtez de remettre à plus tard
Le plan pour une retraite sans souci
Transformation de l'épeautre par le Moulin du Valais SA (GMSA)
Présenté par
LOGO DE & FR UrDinkel weiss
Apôtres de l’épeautre
Du champ au fournil, ils misent sur une céréale ancienne
c833ebd9-6425-452f-9597-89e8c90bf989.jpeg
Présenté par
c186dee9-6f6c-4d81-ba54-41ab3a6bfe77.png
Des Pouilles à la Loire
Ces cépages méritent davantage d'attention
VIER PFOTEN_2021-10_22_00254.jpg
Présenté par
QP logo with claim_left_grey_bold.png
Les coulisses sombres des vacances de rêve
Comment le tourisme exploite les animaux
e57f8def-c889-45c4-84a2-8b6a6baee15f.jpeg
Présenté par
c186dee9-6f6c-4d81-ba54-41ab3a6bfe77.png
Enfin un peu d'automne dans le verre
Des vins dorés pour la saison dorée
Vignes chargées et lumière d'automne, le chemin du vignoble de Branson à Loèche (Leuk) est l'un des plus beaux du Valais.
Présenté par
SBB_Logo POS_2F_PANTC_100.png
Du Chablais vaudois au Valais
Huit escapades à vivre en train, de la vigne aux sommets
Quand le groupe tire, la motivation suit presque toute seule.
Présenté par
ASICS_SMSB_Lockup_ASICS Blue_RGB.png
Un psychologue du sport décrypte le phénomène
Pourquoi les run club conquièrent nos villes
VIER PFOTEN_2025-06-04_00014.jpg
Présenté par
QP logo with claim_left_grey_bold.png
Comme nos chiens et nos chats
Les vaches ont des amies et les cochons sont intelligents
Articles les plus lus
    Articles les plus lus