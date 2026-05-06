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Sept breaks réalisés
Viktorija Golubic se promène à Rome

La Zurichoise Viktorija Golubic s'est facilement imposée lors du premier tour du WTA 1000 de Rome. Mercredi, elle a dominé l'Italienne Federica Urgesi en 65 minutes de jeu.
Publié: il y a 52 minutes
La Zurichoise affrontera l'Australienne Maya Joint au deuxième tour.
Photo: IMAGO/AFLOSPORT
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ATS Agence télégraphique suisse

Viktorija Golubic (WTA 90) s'est qualifiée sans problème pour le 2e tour du WTA 1000 de Rome mercredi. La Suissesse est facilement venue à bout de la qualifiée italienne Federica Urgesi 6-1 6-1 (WTA 410) en 65 minutes de jeu.

Il s'agit de la première fois cette année que Golubic parvient à passer un tour dans la catégorie WTA 1000. Malgré deux jeux concédés sur son service, elle n'a pas tremblé face à une adversaire fébrile, surtout sur ses propres engagements. L'Italienne n'est en effet jamais parvenue à gagner l'un de ses jeux de service.

La Zurichoise affrontera l'Australienne Maya Joint (WTA 34) au tour suivant, contre qui elle n'est jamais sortie vainqueure en deux confrontations. Elle tentera de rallier pour la première fois le 3e tour du tournoi romain.

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