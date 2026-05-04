Stan Wawrinka terminera sa carrière à Bâle en octobre

Le dernier tournoi de la carrière de Stan Wawrinka aura lieu à Bâle à la fin de l'année. Avant d'y penser, place à Genève à la fin du mois de mai.

Ramona Bieri

«Il est temps d’écrire le dernier chapitre de ma carrière de joueur professionnel»: c’est en ces termes que Stan Wawrinka a annoncé, en décembre, qu’il raccrocherait sa raquette à l’issue de la saison 2026.

Restait à connaître le lieu de ses adieux. Le suspense est désormais levé: le Vaudois de 41 ans fera ses adieux lors des Swiss Indoors Basel (du 24 octobre au 1er novembre). L’information a été confirmée par les organisateurs.

Les fans suisses «assisteront à un moment historique et à un hommage à la hauteur d’un sportif d’exception», précise le communiqué. Les adieux officiels de Stan Wawrinka auront lieu lors du Super Monday, le 26 octobre. Au programme: une soirée riche en émotions, entre souvenirs, surprises et moments marquants de sa carrière. Le public pourra ensuite le voir une ultime fois sur le court durant la semaine. Il s’agira de sa 19e participation à Bâle, où il a atteint les demi-finales à deux reprises (2006 et 2011).

Débuts et clap de fin en Suisse

Avec Stan Wawrinka, c’est une immense figure du tennis qui s’apprête à tirer sa révérence. Dans l’ombre puis aux côtés de Roger Federer, décuple vainqueur à Bâle, il s’est imposé comme le deuxième Suisse à marquer durablement l’élite mondiale.

Le parcours a une saveur particulière: Stan Wawrinka avait lancé sa carrière sur le circuit ATP en 2003 à Gstaad, et la bouclera, plus de vingt ans plus tard, également en Suisse.

Ancien numéro 3 mondial, il a remporté 16 titres sur le circuit. Son dernier sacre remonte à 2017, à l’Geneva Open. Surtout, il a inscrit son nom parmi les plus grands en décrochant trois titres du Grand Chelem: l’Australian Open (2014), French Open (2015) et l’US Open (2016). Avec Roger Federer, il a également offert à la Suisse l’or olympique en double en 2008, avant de conduire l’équipe nationale au sacre en Davis Cup 2014.

Mais avant de penser à Bâle, le Vaudois disputera le Geneva Open à la fin du mois de mai. Un moment fort pour le public romand, sans aucun doute.