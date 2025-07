Carlos Alcaraz et Jannik Sinner s'affronteront dimanche en finale de Wimbledon. Cette rencontre marque la septième fois consécutive qu'un de ces deux prodiges remporte un tournoi du Grand Chelem, rappelant l'ère dominante de Federer, Nadal et Djokovic.

Carlos Alcaraz et Jannik Sinner sur les traces des plus grands

Carlos Alcaraz et Jannik Sinner sur les traces des plus grands

1/6 Jannik Sinner (g.) et Carlos Alcaraz après la spectaculaire finale de Roland Garros. Photo: imago/Xinhua

Marco Pescio

Dimanche soir, lors de la remise de la mythique coupe dorée ornée d’un ananas, le vainqueur de Wimbledon s’appellera Carlos Alcaraz ou Jannik Sinner. Pour la septième fois consécutive dans un tournoi du Grand Chelem, l’un de ces deux prodiges soulèvera le trophée. Depuis l’Open d’Australie 2024, l’Espagnol et l’Italien se partagent tous les titres majeurs – un scénario qui rappelle fortement l’âge d’or incarné par Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic.

«C’est fou de voir à quelle vitesse nous sommes passés d’une époque à l’autre. J’ai l’impression que c’était hier que les ‘Big 3’ gagnaient encore tout. Maintenant, ce sont Carlos Alcaraz et Jannik Sinner», observe John McEnroe, consultant pour la BBC et triple vainqueur à Wimbledon.

Une nouvelle finale de rêve

Après leur mémorable duel en cinq sets à Roland-Garros – considéré par beaucoup comme l’une des plus grandes finales de l’histoire du tennis – les deux jeunes champions se retrouvent à Wimbledon pour un nouveau sommet.

«J’espère que ce sera un match que nous pourrons tous apprécier. Mais je ne sais pas si nous pourrons faire mieux que Paris. Est-ce même possible?», s’interroge Jannik Sinner, battu en finale à Roland-Garros 6-4, 7-6, 4-6, 6-7, 6-7.

Deux styles, une rivalité

D'un côté, Carlos Alcaraz, le joueur solaire d’El Palmar, passionné de golf et supporter du Real Madrid. De l’autre, Jannik Sinner, le discret Sud-Tyrolien originaire du val Pusteria, accompagné de ses célèbres supporters déguisés en carottes, les «Carota Boys», et tifoso du Milan AC.

L’Espagnol, actuel n°2 mondial, règne sur la terre battue et le gazon. L'Italien, lui, excelle sur dur, mais a su rapidement progresser sur herbe pour s’installer au sommet de l’ATP, dont il occupe la première place depuis 56 semaines.

Wimbledon, terrain de conquête pour Alcaraz

Carlos Alcaraz a remporté les deux dernières éditions de Wimbledon. S'il s’impose à nouveau dimanche, il deviendra le cinquième joueur de l’ère Open à décrocher trois titres consécutifs à Londres, après Björn Borg, Pete Sampras, Roger Federer et Novak Djokovic.

En face, Jannik Sinner dispute sa première finale sur le gazon londonien. Et les chiffres ne jouent pas en sa faveur: il a perdu ses cinq derniers duels contre son rival, et accuse un retard de 4 victoires à 8 dans leur face-à-face. Mais c’est lui qui avait infligé à l’Espagnol sa dernière défaite à Wimbledon, en huitième de finale en 2022, avant que ce dernier n’entame une série de 20 victoires consécutives sur le gazon du All England Club.

Une finale déjà dans l’histoire

Malgré un palmarès moins garni (trois Grands Chelems contre cinq pour Carlos Alcaraz), Jannik Sinner a signé un exploit rare: grâce à sa qualification en finale cette année, il est devenu à 23 ans seulement le sixième joueur du 21e siècle à disputer les quatre finales majeures – rejoignant Andre Agassi, Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic et Andy Murray.

Carlos Alcaraz, lui, n’a encore jamais dépassé les quarts de finale à l’Open d’Australie. «Pour moi, c’est formidable de partager les grandes scènes avec Jannik. Nous nous poussons mutuellement à la limite. J’espère que nous pourrons continuer comme ça encore cinq ou dix ans, et qu’un jour nous pourrons nous asseoir à la même table que Roger, Rafa et Novak», a confié Carlos Alcaraz. Il conclut avec un sourire: «La finale de Paris a été mon meilleur match à ce jour… mais j'espère juste que celle-ci ne durera pas encore cinq heures et demie.»