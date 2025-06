Le No mondial Jannik Sinner et son dauphin Carlos Alcaraz, opposés dimanche en finale de Roland-Garros, se sont déjà affrontés 11 fois, avec un avantage pour l'Espagnol, vainqueur des quatre derniers duels.

Carlos Alcaraz (à g.) et Jannik Sinner s'affronteront en finale de Roland-Garros Photo: Anadolu via Getty Images

AFP Agence France-Presse

2022, Wimbledon

Retour sur quatre épisodes marquants de cette rivalité qui anime le circuit masculin depuis le départ à la retraite de la plupart des membres du «Big 4». Jannik Sinner, alors treizième joueur mondial, n'avait encore jamais remporté le moindre match dans le tableau final d'un tournoi sur gazon avant de débuter cette édition 2022 du Grand Chelem londonien.

L'Italien, alors âgé de 20 ans, remporte le duel des jeunes loups - leur premier en Grand Chelem - contre Carlos Alcaraz, 19 ans et 7e mondial. «C'est l'un de mes plus beaux résultats. Je ne m'y attendais pas parce que je n'avais jamais très bien joué sur gazon», avait commenté l'actuel meilleur joueur du monde. Depuis, l'Espagnol a aligné 14 victoires et deux titres sur le gazon londonien, devenu son jardin.

2022, US Open

Deux mois plus tard, Carlos Alcaraz, sur la route de son premier titre en Grand Chelem, prend sa revanche sur l'Italien en quarts de finale de l'US Open après un match épique en cinq sets (6-3, 6-7, 6-7, 7-5, 6-3) et achevé après cinq heures et quart de jeu.

Il était alors 2h50 du matin à Flushing Meadows, où jamais dans l'histoire du tournoi, un match ne s'était terminé au-delà de 2h26. «Je ne sais pas comment j'ai fait, le niveau de jeu, le niveau du match était...», confiait Alcaraz, à court de mots, après avoir sauvé une balle de match dans le quatrième set.

2024, Roland-Garros

Le premier affrontement entre les deux joueurs sur la terre battue parisienne ne tient pas toutes ses promesses malgré un nouveau match en cinq sets et plus de quatre heures de jeu. Mené deux sets à un, Carlos Alcaraz finit plus fort pour renverser Jannik Sinner, 2-6, 6-3, 3-6, 6-4, 6-3, et décrocher deux jours plus tard son premier titre à Roland-Garros.

Lot de consolation pour l'Italien, il devient No 1 mondial après le forfait de Novak Djokovic, blessé, en quarts de finale. Il n'a plus été détrôné depuis, malgré une suspension de trois mois début 2025 pour deux contrôles positifs à un anabolisant, dont ses adversaires, Alcaraz en premier lieu, n'ont pas su profiter.

2025, Rome

Après avoir purgé ses trois mois de suspension, Sinner revient sur le circuit devant ses tifosi, au Masters 1000 de Rome. Le lauréat de l'Open d'Australie se hisse jusqu'en finale, infligeant au passage une correction (6-0, 6-1) au spécialiste de la terre battue Casper Ruud.

Mais il se casse finalement les dents sur Alcaraz, vainqueur 7-6 (7/5), 6-1 du match pour le titre. L'Espagnol, qui était le dernier joueur à avoir battu Sinner, en octobre 2024 en finale de l'ATP 500 de Pékin, met fin à une série de 26 victoires de son rival, la plus longue de sa carrière.

«C'est une bonne leçon pour moi» avant Roland-Garros, commente Sinner. Alcaraz, lui, confirme qu'il est l'homme à battre sur terre battue, avec 27 victoires (33 en incluant son parcours jusqu'à la finale de Roland-Garros) et deux défaites depuis un an sur la surface ocre, concédées en finale du tournoi olympique et de l'ATP 500 de Barcelone.