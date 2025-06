Quelle finale exceptionnelle à Roland-Garros! Dans un duel d’une incroyable intensité et d’un suspense fou, Carlos Alcaraz a battu Jannik Sinner et conserve son titre à Paris. L’Espagnol a réussi une sublime remontada pour s’imposer en 5 sets (4-6 6-7 6-4 7-6 7-6).

Photo: IMAGO/Anadolu Agency

Blick Sport

Cette finale messieurs de Roland-Garros 2025 restera dans les annales du tennis, à n’en pas douter. Ce duel, qui voyait s’affronter les deux meilleurs joueurs à l’heure actuelle, à savoir Jannik Sinner (No 1) et Carlos Alcaraz (No 2) a tenu toutes ses promesses. Au bout du suspense, c’est finalement l’Espagnol qui l’a emporté sur la terre battue parisienne.

Mais que ce fut dur pour le Murcien, pour qui tout semblait mal parti. Après un premier jeu extrêmement long (11 minutes), il a vu son adversaire prendre petit à petit le dessus. Après deux manches perdues (4-6 6-7), rien ne semblait pouvoir arrêter le Transalpin. Surtout que, jamais dans sa carrière, Carlos Alcaraz n’était parvenu à remonter un déficit de deux sets.

Mais ça, c’était avant cette finale. Car le match à par la suite pris une autre dimension, surtout à la fin du quatrième set. Alors qu’il possédait trois balles de match sur le service de son adversaire à 5-3, Jannik Sinner n’est pas parvenu à les concrétiser. Pire pour lui, il s’est fait débreaker dans la foulée et s’est incliné au tie-break. «Carlitos» était déchaîné et les deux hommes allaient devoir disputer un cinquième set de tous les dangers, pour le plus grand plaisir du public du Philippe-Chatrier.

Enhardi par le gain de la quatrième manche, l’Espagnol a directement pris le service de son adversaire dans la manche décisive. Il a fait toute la course en tête dans ce set mais, au moment de conclure à 5-4, il a également craqué. Heureusement pour lui, il s’est finalement imposé lors du super tie-break, qu’il a dominé de bout en bout. En menant 0-7 dans celui-ci, le titre ne pouvait plus lui échapper.

Après 5h29 de match à haute intensité (ce qui en fait la finale la plus longue du tournoi), il a pu s’écrouler de bonheur sur la terre battue de Roland-Garros et célébrer son deuxième titre d’affilée à Paris – le cinquième en Grand Chelem. Dès juillet, le No 2 mondial aura l’occasion de défendre un nouveau titre, à Wimbledon cette fois. Mais avant cela, nul doute qu’il va célébrer cette victoire au terme d’un match de folie.