DE
FR

Victoire 6-1 6-1 6-1...
Sinner lamine Bublik et rejoint les quarts de l'US Open

Jannik Sinner, no 1 mondial, s'est qualifié pour les quarts de finale de l'US Open en battant Alexander Bublik 6-1, 6-1, 6-1. Il affrontera son compatriote Lorenzo Musetti au tour suivant pour une affiche 100% italienne.
Publié: il y a 44 minutes
Partager
Écouter
Sinner était imprenable lundi à l'US Open.
Photo: keystone-sda.ch
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Le no 1 mondial Jannik Sinner a pris lundi sa revanche sur Alexander Bublik, l'un des deux seuls joueurs à l'avoir battu en 2025, en l'éliminant en trois manches en huitièmes de finale de l'US Open. Sur le court Arthur-Ashe, le tenant du titre italien a gagné 6-1, 6-1, 6-1 en 1h21 contre le Kazakhstanais (24e), qui l'avait éliminé au deuxième tour du tournoi sur gazon de Halle en juin.

Sinner a donné le ton de la rencontre dès le premier set, parvenant à breaker trois fois son adversaire qui ne s'était pas fait subtiliser une seule fois son service lors des trois tours précédents. Il affrontera en quarts de finale son compatriote Lorenzo Musetti (10e), qui s'est également qualifié en trois sets plus tôt dans la journée.

A lire sur le tennis
Leandro Riedi au-devant d'un sacré défi en 8e de finale à New York
Face à l'ogre De Minaur
Leandro Riedi au-devant d'un sacré défi en 8e de finale à New York
Novak Djokovic passe en quart sans trembler
En trois petits sets
Novak Djokovic passe en quart sans trembler

Quadruple lauréat de tournois du Grand Chelem, Sinner a aligné une 25e victoire d'affilée dans les tournois majeurs disputés sur dur. Il n'a plus été vaincu sur cette surface en Grand Chelem depuis l'US Open 2023. Sinner rejoint en quarts de finale son grand rival Carlos Alcaraz (2e), qualifié dès dimanche.

Le tennis italien à la fête

L'Italien doit réaliser un meilleur parcours que son dauphin à New York pour conserver sa place de no 1 mondial. En rejoignant son compatriote Musetti en quarts de finale, Sinner, premier no 1 mondial transalpin, a écrit un peu plus l'histoire tennistique de son pays.

En effet, avant 2025, l'Italie n'avait encore jamais envoyé deux représentants parmi les huit meilleurs joueurs de chaque Grand Chelem de la saison. Lorenzo Sonego a accompagné Sinner en quarts à l'Open d'Australie, relayé par Lorenzo Musetti à Roland-Garros puis Flavio Cobolli à Wimbledon.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Des vins authentiques à découvrir de ces quatre régions inattendues
Présenté par
Des vins authentiques à découvrir de ces quatre régions inattendues
Galice, Sud de la Styrie, Angleterre et Loire
Des vins authentiques à découvrir de ces quatre régions inattendues
Une reconversion vers le métier de ses rêves: agriculteur
Présenté par
Une reconversion vers le métier de ses rêves: agriculteur
Patrick Schär suit son rêve
Une reconversion inspirante vers l'agriculture
Quelles sont les baskets qu’il vous faut?
Présenté par
Quelles sont les baskets qu’il vous faut?
Cinq styles et ce qu’ils révèlent sur vous
Quelles sont les baskets qu’il vous faut?
La boisson culte a un côté très suisse
Présenté par
La boisson culte a un côté très suisse
8 infos sur Coca-Cola
La boisson culte a un côté très suisse
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus