Jannik Sinner, no 1 mondial, s'est qualifié pour les quarts de finale de l'US Open en battant Alexander Bublik 6-1, 6-1, 6-1. Il affrontera son compatriote Lorenzo Musetti au tour suivant pour une affiche 100% italienne.

Sinner lamine Bublik et rejoint les quarts de l'US Open

Sinner était imprenable lundi à l'US Open. Photo: keystone-sda.ch

Le no 1 mondial Jannik Sinner a pris lundi sa revanche sur Alexander Bublik, l'un des deux seuls joueurs à l'avoir battu en 2025, en l'éliminant en trois manches en huitièmes de finale de l'US Open. Sur le court Arthur-Ashe, le tenant du titre italien a gagné 6-1, 6-1, 6-1 en 1h21 contre le Kazakhstanais (24e), qui l'avait éliminé au deuxième tour du tournoi sur gazon de Halle en juin.

Sinner a donné le ton de la rencontre dès le premier set, parvenant à breaker trois fois son adversaire qui ne s'était pas fait subtiliser une seule fois son service lors des trois tours précédents. Il affrontera en quarts de finale son compatriote Lorenzo Musetti (10e), qui s'est également qualifié en trois sets plus tôt dans la journée.

Quadruple lauréat de tournois du Grand Chelem, Sinner a aligné une 25e victoire d'affilée dans les tournois majeurs disputés sur dur. Il n'a plus été vaincu sur cette surface en Grand Chelem depuis l'US Open 2023. Sinner rejoint en quarts de finale son grand rival Carlos Alcaraz (2e), qualifié dès dimanche.

Le tennis italien à la fête

L'Italien doit réaliser un meilleur parcours que son dauphin à New York pour conserver sa place de no 1 mondial. En rejoignant son compatriote Musetti en quarts de finale, Sinner, premier no 1 mondial transalpin, a écrit un peu plus l'histoire tennistique de son pays.

En effet, avant 2025, l'Italie n'avait encore jamais envoyé deux représentants parmi les huit meilleurs joueurs de chaque Grand Chelem de la saison. Lorenzo Sonego a accompagné Sinner en quarts à l'Open d'Australie, relayé par Lorenzo Musetti à Roland-Garros puis Flavio Cobolli à Wimbledon.