La joueuse tchèque Karolina Muchova a été perturbée lors de son match à l'US Open par la présence de son ex-petit ami dans les tribunes. Malgré cette distraction, elle a réussi à se qualifier pour les quarts de finale.

Karolina Muchova perturbée par la présence de son ex-petit ami à l'US Open

1/5 Un moment très désagréable pour Karolina Muchova à l'US Open. Photo: IMAGO/Imagn Images

Lino Dieterle et BliKI

Après les événements impliquant Emma Raducanu, un nouveau cas de harcèlement semble secouer le circuit WTA. La joueuse tchèque Karolina Muchova a vécu des moments difficiles lors de son match de deuxième tour à l’US Open de New York, lorsqu’elle a soudainement aperçu son ex-petit ami dans les tribunes.

Un mauvais départ sur le court

Karolina Muchova, 13e joueuse mondiale, n’a pas réussi à trouver son rythme face à la Roumaine Sorana Cirstea et s’est rapidement retrouvée menée 4-1. Elle a toutefois su renverser la situation et s’est qualifiée pour les quarts de finale. Mais quel était l’élément perturbateur?

La joueuse explique: «Cela n’a rien à voir avec le tennis, c’est pourquoi je n’aime pas en parler. Mais mon ex-petit ami était assis juste à côté de mon box. Il s’est souvent retrouvé dans des endroits où il ne devrait pas être. Je n’aime pas en parler. Cette fois, il était assis en face de mon banc. Ça m’a fait un peu peur.»

Une réaction directe, mais pas de plainte

La Tchèque a tenté de gérer la situation en s’adressant directement à son ex-petit ami, lui demandant de partir. Mais celui-ci n’a quitté le stade que beaucoup plus tard. «Il était difficile de se concentrer à ce moment-là», a-t-elle ajouté.

L’incident rappelle celui vécu par Emma Raducanu en février dernier. La Britannique avait été victime d’un harceleur dans les tribunes et avait subi une crise de panique sur le terrain. L’homme avait alors été expulsé du stade, dénoncé à la WTA et interdit de tout tournoi. Curieusement, l’adversaire de Raducanu sur le court ce jour-là était Karolina Muchova.

Une peur désormais derrière elle

À ce jour, Karolina Muchova n’a pas porté plainte auprès de la WTA, ce qui explique la présence de son ex-petit ami dans le stade. Mais après sa victoire en huitième de finale, la joueuse semble avoir surmonté ce moment de peur. «Je vais à nouveau bien !», assure-t-elle.