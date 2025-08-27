Avant l'US Open, Jack Draper avait observé plus d'un mois d'arrêt du fait d'une douleur à l'humérus gauche (avant-bras).
Le gaucher britannique Jack Draper (ATP 5) a déclaré forfait pour son 2e tour de l'US Open. Une blessure au bras gauche l'a forcé à renoncer à affronter le Belge Zizou Bergs (ATP 48).
Dans un message posté sur X (ex-Twitter), le joueur s'est dit «désolé» de ce retrait. «J'ai fait le maximum pour être là et me donner une chance, mais l'inconfort dans mon bras était trop important.»
Déjà un mois d'arrêt
Avant l'US Open, il avait observé plus d'un mois d'arrêt du fait d'une douleur à l'humérus gauche (avant-bras). En 2024, le Britannique avait atteint les demi-finales à New York.
