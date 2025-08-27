Publié: il y a 39 minutes

sLe joueur britannique Jack Draper (ATP 5) se retire de l'US Open en raison d'une blessure au bras gauche. Il devait affronter le Belge Zizou Bergs au 2e tour. Draper avait déjà été absent pendant un mois avant le tournoi.

Jack Draper forfait sur blessure à l'US Open

Avant l'US Open, Jack Draper avait observé plus d'un mois d'arrêt du fait d'une douleur à l'humérus gauche (avant-bras). Photo: IMAGO/Shutterstock

Le gaucher britannique Jack Draper (ATP 5) a déclaré forfait pour son 2e tour de l'US Open. Une blessure au bras gauche l'a forcé à renoncer à affronter le Belge Zizou Bergs (ATP 48).

Dans un message posté sur X (ex-Twitter), le joueur s'est dit «désolé» de ce retrait. «J'ai fait le maximum pour être là et me donner une chance, mais l'inconfort dans mon bras était trop important.»

Déjà un mois d'arrêt

Avant l'US Open, il avait observé plus d'un mois d'arrêt du fait d'une douleur à l'humérus gauche (avant-bras). En 2024, le Britannique avait atteint les demi-finales à New York.