Belinda Bencic et Flavio Cobolli sont en demi-finales du double mixte à l'US Open. La paire helvético s'est offert en quart de finale le scalp du duo vedette Serena Williams/Carlos Alcaraz.
Bencic/Cobolli se sont imposés 5-3 4-1 mardi face à la légende américaine de 44 ans et à son partenaire espagnol. Ils se frotteront mercredi en demi-finale aux époux Elina Svitolina et Gaël Monfils, tombeurs en quart des spécialistes de double Katerina Siniakova et Henry Patten.
Flavio Cobolli dans un grand soir
Contrainte à l'abandon dix jours plus tôt lors de son entrée en lice à Cincinnati, Belinda Bencic s'est certainement rassurée concernant sa douleur à la hanche, même si elle arborait un imposant bandage autour de la cuisse gauche. La St-Galloise a parfaitement tenu son rang dans le stade Arthur Ashe.
Mais «je pense que c'est Flavio qui a fait la différence. Il nous a portés tout au long du match», a souligné Belinda Bencic sur le court lors de l'interview d'après-match. C'est d'ailleurs l'Italien, finaliste à Roland-Garros, qui a donné à son équipe le seul break du match grâce à un retour qui a laissé Carlos Alcaraz sans réaction.
Le duo Bencic/Cobolli, qui avait également gagné son premier match en deux sets mardi, n'en est pas à son coup d'essai. Après s'être associés une première fois en fin d'année dernière lors d'une exhibition, la St-Galloise et l'Italien ont conquis le titre à Indian Wells ce printemps. Vont-ils récidiver à New York ?