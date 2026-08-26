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US Open double mixte
Bencic et Cobolli sortent Williams et Alcaraz pour filer en demie

Belinda Bencic et Flavio Cobolli ont éliminé Serena Williams et Carlos Alcaraz en quart de finale du double mixte à l'US Open mardi. La paire helvético-italienne s'impose 5-3 4-1 et file en demi-finales à New York.
Publié: 07:24 heures
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Dernière mise à jour: il y a 10 minutes
Bencic et Cobolli se frotteront mercredi en demi-finale aux époux Elina Svitolina et Gaël Monfils.
Photo: keystone-sda.ch
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ATS Agence télégraphique suisse

Belinda Bencic et Flavio Cobolli sont en demi-finales du double mixte à l'US Open. La paire helvético s'est offert en quart de finale le scalp du duo vedette Serena Williams/Carlos Alcaraz.

Bencic/Cobolli se sont imposés 5-3 4-1 mardi face à la légende américaine de 44 ans et à son partenaire espagnol. Ils se frotteront mercredi en demi-finale aux époux Elina Svitolina et Gaël Monfils, tombeurs en quart des spécialistes de double Katerina Siniakova et Henry Patten.

Flavio Cobolli dans un grand soir

Contrainte à l'abandon dix jours plus tôt lors de son entrée en lice à Cincinnati, Belinda Bencic s'est certainement rassurée concernant sa douleur à la hanche, même si elle arborait un imposant bandage autour de la cuisse gauche. La St-Galloise a parfaitement tenu son rang dans le stade Arthur Ashe.

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Mais «je pense que c'est Flavio qui a fait la différence. Il nous a portés tout au long du match», a souligné Belinda Bencic sur le court lors de l'interview d'après-match. C'est d'ailleurs l'Italien, finaliste à Roland-Garros, qui a donné à son équipe le seul break du match grâce à un retour qui a laissé Carlos Alcaraz sans réaction.

Le duo Bencic/Cobolli, qui avait également gagné son premier match en deux sets mardi, n'en est pas à son coup d'essai. Après s'être associés une première fois en fin d'année dernière lors d'une exhibition, la St-Galloise et l'Italien ont conquis le titre à Indian Wells ce printemps. Vont-ils récidiver à New York ?

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