Quand Carlos Alcaraz déclenche un buzz capillaire à New York

Carlos Alcaraz a balayé Reilly Opelka à l’US Open. Mais ce n’est pas sa victoire qui fait le buzz. Sa coupe de cheveux ratée, réalisée par son frère, déchaîne les moqueries du vestiaire et des légendes du tennis.

Carlos Alcaraz a passé le premier tour et a fait parler pour sa nouvelle coupe de cheveux. Photo: IMAGO/Imagn Images

Blick Sport

Carlos Alcaraz a fait parler de lui à New York. Et pas seulement pour son tennis. Le numéro deux mondial a expédié Reilly Opelka 6-4, 7-5, 6-4 pour rallier le deuxième tour de l’US Open. Mais ce n’est pas son niveau de jeu qui a déclenché les conversations, c’est… sa nouvelle coupe de cheveux.

Quelques heures avant son entrée en lice, l’Espagnol a confié son crâne à son frère. Mauvaise idée: une tondeuse mal réglée, et le résultat a été radical. «Je voulais juste me raccourcir les cheveux. Mais mon frère a raté son coup, et la seule solution a été de tout raser. Franchement, ça ne rend pas très bien. Mais bon, ce n’est pas non plus la fin du monde», a reconnu Alcaraz devant les journalistes.

«C'est affreux»

Le vestiaire, lui, n’a pas mâché ses mots. Frances Tiafoe a lâché un simple: «C’est affreux». Juan Carlos Ferrero, entraîneur et ancien numéro un mondial, a ironisé: «Carlos est mon gars, mais là, c’est catastrophique. Il devrait venir chez le coiffeur avec moi».

Même John McEnroe s’est permis une pique. «Sa coupe… il s’est fait raser en brosse chez son coiffeur en Espagne? Il l’a amené à Wimbledon. Je me demande, parce qu’en ville, on peut faire ça pour 20 dollars», a-t-il lancé avec son humour habituel.

En un match, Alcaraz a donc réussi un double coup: passer au tour suivant sans trembler et imposer sa nouvelle coiffure comme le sujet le plus commenté du début de tournoi. Reste à voir si son tennis, lui, fera oublier rapidement cette coupe ratée.