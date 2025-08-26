Publié: il y a 43 minutes

Un nageur russe est porté disparu depuis dimanche après une compétition dans le Bosphore. Nikolaï Svetchnikov a participé à une course annuelle en eau libre, mais il n'a jamais atteint la ligne d'arrivée.

Un nageur russe porté disparu dans le Bosphore

Un Russe est porté disparu après la Bosphorus Cross Continental Swim. (Image symbolique) Photo: Anadolu via Getty Images

Ramona Bieri

Moment d'angoisse sur le Bosphore. Un nageur russe y est porté disparu depuis plusieurs jours. Nikolai Swetschnikow a participé dimanche à la Bosphorus Cross Continental Swim, mais il n'a pas atteint la ligne d'arrivée.

Il s'agit d'une compétition en eau libre exigeante, au cours de laquelle les participants nagent sur une distance de 6,5 kilomètres entre l'Asie et l'Europe. L'événement a lieu depuis 1989 et est organisé par le Comité olympique turc. Cette année, 2800 athlètes de 81 pays y ont participé, selon les autorités.

Les forces d'intervention turques recherchent le disparu pour le troisième jour consécutif. Des navires des garde-côtes ratissent le détroit, sans succès jusqu'à présent. Une enquête a également été ouverte.

Il nageait lentement et s'arrêtait souvent

Père d'un garçon de huit mois, le nageur laisse sa famille et son épouse dans l'angoisse. Cette dernière raconte à la chaîne russe Telegram Shot qu'elle a elle-même parcouru le front de mer dimanche soir à la recherche de son mari.

Un autre participant russe raconte à la chaîne qu'il a dépassé Nikolai Svetchnikov dès la première moitié du parcours de 6,5 kilomètres. Selon lui, le disparu nageait lentement en brasse et s'arrêtait souvent.

Le détroit entre la mer Noire et la mer de Marmara est connu pour ses forts courants et sa houle. Les vainqueurs de l'épreuve mettent moins d'une heure pour y parvenir.

Pour l'heure, les recherches se poursuivent. Même si, à chaque heure qui passe, l'espoir de retrouver le nageur vivant s'amenuise un peu plus. Mais ses proches n'abandonnent pas.