Le Real Madrid domine largement le classement des salaires en Europe, avec une moyenne annuelle de 11,2 millions d'euros par joueur pour la saison 2025-2026. Ce montant est 60% supérieur à celui des autres grands clubs européens.

Quels sont les clubs européens qui dépensent le plus en salaires?

Quels sont les clubs européens qui dépensent le plus en salaires?

Deux clubs espagnols et un club anglais sont sur le podium. Photo: Getty Images

Blick Sport

Selon les sites spécialisés Betideas et Capology data, le Real Madrid se démarque nettement des autres grands clubs européens en termes de salaires, rapporte «L’Équipe». Le club madrilène affiche un salaire annuel moyen par joueur de 11,2 millions d’euros pour la saison 2025-2026, soit environ 60% de plus que ses principaux concurrents. Ce montant représente toutefois une légère baisse par rapport à la saison précédente, où le Real dépensait plus de 12 millions d’euros en moyenne par joueur.

Loin derrière, le FC Barcelone occupe la deuxième place avec 7,91 millions d’euros de salaire moyen, en recul par rapport aux 8,5 millions de la saison passée. Manchester City complète le podium avec 7,43 millions d’euros en moyenne, en hausse de plus d’un million par rapport à 2024-2025. Le Bayern Munich (7,38 M€), le Paris Saint-Germain et Arsenal (environ 7 M€) suivent au classement. Un quatuor de clubs anglais ferme le top 10: Liverpool et Manchester United (environ 6 M€), puis Chelsea et Tottenham (environ 4,5 M€). Aucune équipe italienne ne figure dans ce classement, souligne «L’Equipe».

Nouvelle stratégie du PSG

Ces chiffres illustrent la domination financière du Real Madrid, qui parvient à maintenir un écart conséquent avec ses rivaux malgré une légère baisse. Ils mettent également en lumière les difficultés du FC Barcelone à rester compétitif sur le plan salarial, ainsi que la montée en puissance des clubs anglais. Pour le Paris Saint-Germain, sixième de ce classement, ces données montrent que le club de la capitale française n’est plus parmi les tout premiers en termes de masse salariale. Cela pourrait refléter une nouvelle stratégie financière plus mesurée.

Ces données soulèvent des questions sur la pérennité de tels écarts salariaux et leur impact sur l’équilibre compétitif du football européen. Elles interrogent par ailleurs sur les stratégies des clubs pour attirer et retenir les meilleurs talents dans un contexte de concurrence accrue. Enfin, elles pourraient alimenter le débat sur la nécessité d’une régulation plus stricte des salaires dans le football européen, afin de préserver l’équité sportive et la santé financière des clubs.