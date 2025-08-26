Leon Avdullahu aurait choisi le Kosovo plutôt que la Suisse

Selon le président de la Fédération kosovare, Leon Avdullahu a décidé de changer de nation. Le Soleurois ne devrait pas jouer pour la Suisse à l'avenir, malgré un rôle alléchant en vue au sein de la Nati.

1/5 Le nouveau joueur d'Hoffenheim Leon Avdullahu aurait pris sa décision: il jouera désormais pour l'équipe nationale kosovare. Photo: Icon Sport via Getty Images

Yannick Peng et Tobias Wedermann

Les responsables de l’ASF réunis autour du nouveau président Peter Knäbel doivent encaisser un nouveau coup dur. Après Eman Kospo, qui a pris la direction de la Bosnie-Herzégovine à 18 ans, Leon Avdullahu tourne lui aussi le dos à la Suisse. «L’attente est terminée, Leon est kosovar!», a annoncé le président de la Fédération Agim Ademi sur Instagram. Le joueur lui aurait fait part de sa décision lundi soir. Cela coïncide avec les informations que Blick a reçues peu avant minuit.

C’est justement contre la Suisse et dans son ancien stade du Parc Saint-Jacques que le nouveau joueur d’Hoffenheim pourrait faire sa première apparition internationale pour le Kosovo, le pays de naissance de ses parents.

Encore en tenue de l’équipe nationale en mars 2025

L’ancien joueur du FC Bâle, qui est né et a grandi à Gerlafingen dans le canton de Soleure, a été sélectionné six fois pour l’équipe nationale suisse des moins de 21 ans au cours des deux dernières années, les deux dernières fois en mars 2025.

La perspective de trouver une place de leader au milieu de terrain pour remplacer à terme Granit Xhaka et Remo Freuler en équipe nationale n’a pas réussi à le convaincre le jeune homme de 21 ans. Dernièrement, l’entraîneur de l’équipe nationale Murat Yakin et le président Peter Knäbel s’étaient efforcés d’obtenir les faveurs de Leon Avdullahu et lui avaient rendu visite en Allemagne. Avec sa puissance, il aurait pu prendre les rênes de la charnière centrale avec le néo-milanais Ardon Jashari.