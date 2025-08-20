Peter Zeidler: «On peut créer la sensation»

Face au géant turc Besiktas, Lausanne-Sport savoure l’instant sans pression. Fidèle à lui-même, Peter Zeidler affiche le sourire avant ce choc européen, conscient que son équipe peut créer la surprise et marquer les esprits à la Tuilière jeudi.

Peter Zeidler croit en un exploit de son LS face à Besiktas. Photo: keystone-sda.ch

Bastien Feller Journaliste Blick

La venue de Besiktas à Lausanne, l'un des trois géants du football turc, en barrages de Conference Leauge, n'enlève pas le sourire sur le visage de Peter Zeidler. Bien au contraire. Comme à son habitude, le coach du LS s'est montré décontracté en conférence de presse, lâchant ici et là l'une ou l'autre blague. Plus que faire ressortir une fois de plus sa personnalité rayonnante, l'Allemand sait que lors de cette double confrontation, il n'aura pas grand-chose à perdre.

«Dès qu’on a connu le tirage, on s’est dit qu’il fallait qu'on joue contre Besiktas. C’était notre motivation face à Astana. Nous, Lausanne, même nos joueurs expérimentés comme Olivier Custodio et Karlo Letica n’ont pas fait beaucoup de matches en Europe. Et on ne joue pas n’importe qui. On a le plaisir de montrer ce qu’on sait faire. Dans nos têtes, on y croit, on peut créer la sensation», lance Peter Zeidler, déterminé à réussir un coup face au club seize fois champion de Turquie. «Tout le monde attend que Besiktas passe, ce serait normal. On veut jouer de façon libérée.»

Kaly Sène sera titulaire jeudi

Pour espérer réussir l'exploit, le staff lausannois devra recomposer une défense après le départ ce lundi de Noë Dussenne, rentré en Belgique. L'ancien coach de Saint-Gall et Sion pourra toutefois compter sur le retour de Kaly Sène. L'attaquant sénégalais est en pleine forme en ce début de saison avec 6 buts inscrits en 7 rencontres toutes compétitions confondues. Les journalistes turcs présents à la Tuilière étaient d'ailleurs inquiets de savoir si le numéro 9 - et Alvyn Sanches - pourrait jouer ce jeudi après sa blessure contractée à Astana.

«Il n'a pas pu s’entraîner lundi et mardi, mais ce mercredi il était à 100%», informe Peter Zeidler, ajoutant que son attaquant sera sur le terrain jeudi. «Il pourra commencer.»

Un compte à régler avec le coach adverse

Interrogé sur le début de saison de son équipe, l'Allemand s'est montré satisfait de voir un LS «sur la pente ascendante». «On jouait tous les trois jours et nous serons contents d’avoir un week-end libre. C'est bien pour casser ce rythme infernal. Nous avons la bonne mentalité, mais nous ne sommes pas contents des matches contre Thoune et Zurich. À Astana, c'était tactiquement mieux. Demain, il faudra encore mieux jouer contre un adversaire plus fort encore», prévient Peter Zeidler, impressionné par l'armada offensive de la formation turque.

«Il y a de très bonnes individualités. Je sais ce que cela signifie, j’ai connu en Allemagne des joueurs qui ont joué là-bas: Mario Gomez, Demba Ba, Andreas Beck… On est prêts à affronter ces joueurs. On n’a pas peur. Nous avons beaucoup de respect, mais pas de peur», lance-t-il, lui qui aura un compte à régler avec Ole Gunnar Solskjær, coach de Besiktas.

«Cela sera difficile pour moi. Depuis mon enfance, je suis un grand supporter du Bayern, même si j’ai travaillé pour d’autres clubs en Bundesliga. Mon collègue de Besiktas a marqué face au Bayern en finale de la Ligue des champions (ndlr: en 1999, avec Manchester United, victoire des Anglais 2-1 après une fin de match folle), sourit Peter Zeidler. C'est un honneur de jouer contre cette équipe et d’avoir Ole en face. Mais je n’ai pas oublié ce but.»