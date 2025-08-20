Eliminer le FC Copenhague en match aller-retour, voici la mission imposée à Ludovic Magnin et à ses joueurs. Le Vaudois se montre confiant avant cette double confrontation qui donnera véritablement le ton de son début d'aventure bâloise.

Ludovic Magnin va-t-il découvrir la Champions League en tant qu'entraîneur? Réponse dans huit jours. Photo: keystone-sda.ch

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

La première question de la conférence de presse de veille de match a donné le ton: Ludovic Magnin se trouve-t-il à l'aube du plus grand match de sa jeune carrière d'entraîneur? La réponse a été sincère: oui.

«La Champions League, c'est au dessus de tout», a approuvé l'entraîneur vaudois du FC Bâle, lequel sait toute l'importance de cette compétition, à laquelle il a participé en tant que joueur avec le Werder Brême et Stuttgart, mais encore jamais en tant qu'entraîneur. Mais pour avoir le droit de jouer le mardi et le mercredi jusqu'au début de l'année prochaine, Ludovic Magnin et le FC Bâle doivent se débarrasser de Copenhague, un adversaire qui vient de désosser Malmö (5-0 au retour!) et a une grande expérience sur la scène européenne.

Copenhague, une équipe complète

«Bâle aussi en a, mais c'est vrai que dernièrement, Copenhague en a un peu plus», a commenté le coach à ce sujet. «C'est un très bon adversaire, qui propose du jeu, bien loin du cliché sur les équipes nordiques, qui n'est pas du tout d'actualité. Ils sont très forts offensivement, ils ressortent les ballons. Ils peuvent jouer à trois derrière ou à quatre, ils ne prennent pas beaucoup de buts... C'est une équipe complète et on sait qu'on devra faire une grande performance pour les déstabiliser», assure-t-il.

Invité à citer les noms de joueurs de Copenhague qu'il faudra surveiller de près, le technicien ne s'est pas défilé, contrairement à nombre de ses collègues, lesquels font presque toujours office de langue de bois en réponse à cette question. L'entraîneur du FCB a ainsi cité spontanément l'ancien joueur bâlois Mohamed Elyounoussi («Un joueur très important pour eux, le pendant de Xherdan Shaqiri chez nous»), Andreas Cornelius (ex-Atalanta) et Youssoufa Moukoko (ex-Borussia Dortmund), soit trois joueurs offensifs, ce qui n'est pas une coïncidence tant les Danois sont impressionnants dans ce secteur.

Ludovic Magnin et le FC Bâle, la tête levée vers les étoiles de la Champions League. Photo: keystone-sda.ch

Y a-t-il à ses yeux un favori dans cette double confrontation? «Le simple fait que vous posiez la question montre qu'il n'y en a pas. Et on ne se pose pas cette question, très franchement. Deux équipes qui jouent un football similaire vont s'affronter et je pense que c'est la forme du jour qui va décider. Nous, on veut gagner ce match aller, sans penser au retour pour l'instant. il y a moins de calculs à faire sachant que la règle des buts à l'extérieur n'existe plus. Notre but sera d'emballer la partie, de mettre de l'électricité dans l'air.»

La concentration est totale

Si le Vaudois est pleinement concentré sur le FC Bâle et sur cette double confrontation qui vaut 35 millions, a-t-il tout de même le temps de penser un petit peu au Lausanne-Sport? Le club qu'il a qualifié pour l'Europe la saison dernière a en effet franchi deux tours en Conference League, ce qui ne doit pas le laisser insensible. «Lausanne signifie beaucoup pour moi et je vais jeter un oeil jeudi soir à leur résultat. Mais pour être sincère, je n'ai pas eu beaucoup le temps pour ça, j'ai un match tellement important mercredi que je suis concentré à fond dessus», a-t-il répondu de manière tout à fait logique à la veille d'affronter Copenhague pour le premier match de Champions League de sa carrière d'entraîneur. L'heure de vérité est déjà arrivée!



