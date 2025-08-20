Les supporters de Lugano s'en prennent au directeur sportif

Sous pression après une élimination en Coupe et un début de saison raté, Lugano s’interroge sur l’avenir de Mattia Croci-Torti. Si l’entraîneur garde pour l’instant la confiance du club, les supporters s’en prennent de plus en plus à la direction sportive.

Sebastian Pelzer (centre) est désormais pris pour cible par les supporters luganais.

Carlo Emanuele Frezza

Lugano n’a toujours pas tiré les leçons de son élimination en Coupe à Cham ni de son mauvais début de saison. Rien n’a changé. La direction dispose désormais de suffisamment de temps pour envisager sérieusement un licenciement de l’entraîneur Mattia Croci-Torti (43 ans) puisqu'un seul match officiel est prévu avant le 13 septembre, face à YB.

Selon les informations de Blick, Croci-Torti devrait cependant conserver son poste pour l’instant. Le directeur sportif Sebastian Pelzer (44 ans, avant le match contre Bâle) et le CEO Martin Blaser (à la mi-temps face à Celje, il y a une semaine) ont balayé d’un revers de main toute discussion sur le sujet.

Croci-Torti reste le visage du club

La patience des supporters pourrait toutefois atteindre ses limites. La colère ne vise pas Croci-Torti, mais surtout les joueurs et notamment leur directeur sportif Sebastian Pelzer. «Il ne nous a pas convaincus par ses choix et le recrutement. Se faire éliminer deux années de suite en Coupe par un club de Promotion League est inacceptable. Tout comme disposer d’un effectif estimé à plus de 70 millions d’euros sur le papier, mais inexistant sur le terrain», écrit le Fan Club Old Shit 2014, qui compte plus de 200 membres.

Ce qui agace tout autant les supporters, c’est que Croci-Torti se retrouve toujours seul à assumer les critiques. Blaser et Pelzer sont bien présents lors des matches, mais lorsqu’il s’agit d’expliquer les échecs – et ils ont été nombreux récemment – après le coup de sifflet final, comme lors du naufrage à Cham, aucun dirigeant n’apparaît devant les caméras.

Pelzer manque de proximité

Le directeur sportif devrait pourtant incarner le visage du club. Or, depuis son arrivée au Tessin, Pelzer peine à le faire. Il apprend sérieusement l’italien, facilité par sa connaissance de l’espagnol, mais s’exprime encore majoritairement en allemand et en anglais.

Les joueurs le jugent ainsi moins proche que Carlos Da Silva (41 ans), leur interlocuteur privilégié avant sa mise à pied en février. Les résultats sportifs n’aidant pas depuis l’arrivée de l'Allemand, cela ne joue pas en sa faveur sur le plan de l’image.

En externe, c’est surtout son activité sur le marché des transferts qui est critiquée. Jusqu’ici, il peine à convaincre. Les recrues n’apparaissent pas comme de vrais renforts, le cas du gardien Amir Saipi (25 ans) fait débat, et plusieurs joueurs – dont Albian Hajdari (22 ans) et Mattia Zanotti (21 ans) – veulent partir depuis des semaines. Il n’est pas parvenu à les transférer, notamment à cause de prix jugés trop élevés, ce qui accentue le malaise dans le vestiaire.

Un parcours atypique dans le management

Lugano devrait malgré tout continuer à s’appuyer sur Pelzer. Georg Heitz (55 ans), membre du conseil d’administration, le soutient en coulisses. Leur relation remonte à un simple email envoyé par Pelzer à Bernhard Heusler (61 ans) après avoir vu une vidéo YouTube sur le leadership sportif. Quelques jours plus tard, Heusler et Heitz lui proposaient un rôle dans leur société de conseil.

Deux ans plus tard, lorsque Heitz est devenu directeur sportif de Chicago Fire en MLS, il a emmené Pelzer comme directeur technique. L’ancien joueur professionnel a ainsi fait ses premiers pas dans le management du football. Aujourd’hui livré à lui-même pour la première fois, il se retrouve face à un immense défi: inverser la tendance sur le marché des transferts et redresser l’équipe sportivement. Sans quoi, tôt ou tard, quelqu’un devra forcément quitter le navire.