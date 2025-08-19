Les dessous du transfert de Vincent Sierro à Al Shabab

Le milieu de terrain valaisan Vincent Sierro s’est officiellement engagé avec Al-Shabab, club saoudien de haut de tableau. Un choix de prime abord surprenant, décrypté pour Blick par son agent Michel Urscheler.

Imanol Alguacil, Vincent Sierro, Michel Urscheler et «Mister Majeed», membre de la direction sportive d'Al Shabab. Photo: DR

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Le transfert a mis du temps à se concrétiser, mais, désormais, tout est officiel: Vincent Sierro est bel et bien un joueur d’Al-Shabab, club saoudien de haut de tableau, qui a officialisé la nouvelle -enfin!- ce mardi à 17h. «Tout était signé depuis plusieurs jours, mais il y a des procédures à respecter en Arabie saoudite, c’est ainsi», explique son agent Michel Urscheler, lequel est toujours resté très calme. «Il n’y avait pas lieu de s’inquiéter. Vincent s’entraînait, tout était bouclé, le transfert enregistré dans le système TMS de la FIFA. C’est simplement l’officialisation qui se faisait attendre», continue l'agent basé à Sion.

Dans les faits, le Valaisan a même déjà effectué trois matches amicaux à huis clos lors du camp en Autriche de sa nouvelle équipe. «Il a commencé la préparation avec Toulouse le 12 juillet avant de s’envoler pour l’Autriche où il a rejoint Al-Shabab en camp d’entraînement. Depuis le 30 juillet, il s’entraîne normalement avec ses nouveaux coéquipiers.»

«Vincent va bosser comme il l'a toujours fait»

Il n'en reste pas moins que ce transfert est surprenant aux yeux de beaucoup d'observateurs du petit monde du football suisse. «Mais surprenant pourquoi?», se demande le représentant du joueur. «Parce que c’est l’Arabie saoudite? Beaucoup de bons joueurs y signent, ce n’est pas comme quand Cristiano Ronaldo est arrivé, la situation a bien évolué. Quand vous voyez le nom et le profil des dernières recrues, vous voyez bien que le championnat est compétitif: Darwin Núñez de Liverpool, Iñigo Martínez de Barcelone ou encore Kingsley Coman du Bayern Munich, pour ne citer qu’eux. On parle là de joueurs en pleine forme jouant dans les plus grands clubs du monde. Et Vincent va rester le même, c’est un grand professionnel qui va bosser comme il l’a toujours fait», explique Michel Urscheler, qui dévoile que l’intérêt d’Al Shabab n’est pas nouveau.

Vincent Sierro aura passé deux ans et demi au Toulouse FC. Photo: AFP

«Ils voulaient Vincent déjà il y a une année, avec des conditions financières extrêmement intéressantes. Nous n'étions même pas entrés en matière, car Vincent et moi-même estimions que ce n'était pas le bon moment. Mais on n’a jamais perdu le contact et, ce printemps, ils m’ont dit qu’ils voulaient repasser à l’action et, comme argument supplémentaire, ils m’ont donné l’identité du nouvel entraîneur, celui qui allait succéder à Fatih Terim.» Son nom: Imanol Alguacil.

Imanol Alguacil, l'argument décisif

«Là, sincèrement, ça a commencé à titiller Vincent. C’est un grand nom du football espagnol, un homme qui a amené la Real Sociedad en 8es de la Champions League, un technicien respecté. Il signe avec plusieurs membres de son staff et il connaît très bien Vincent. Toulouse et San Sebastian sont proches. Quand Imanol Alguacil l'a appelé, le courant est très bien passé, ils ont la même vision du football. Le style de jeu de la Real Sociedad a toujours fasciné Vincent et voilà que ce coach signe dans le club qui le voulait déjà avant! Là, on a commencé à se dire que toutes les conditions étaient réunies.»

Alors, Al Shabab et l'entourage du joueur ont pu commencer à sérieusement discuter. «Je dis bien discuter, pas négocier. Vincent est un garçon intelligent, il voulait être convaincu par le projet, ce n'était pas qu'une question d'argent, sinon il serait là-bas depuis un an déjà», assure Michel Urscheler.

Des bons joueurs, mais pas de stars

Le fait qu’Al Shabab soit basé à Riyad, la capitale, et que le projet ne soit pas basé sur un empilement de stars (Yannick Carrasco, Wesley Hoedt et Daniel Podence sont les joueurs-phares) a été un bon point, en plus du staff technique. Al-Shabab est également un club avec une histoire en Arabie Saoudite avec six titres de champion, qui aimerait retrouver le succès dans le futur.

«Après, l’aspect financier est intervenu. A 26 ans, je n’aurais pas conseillé à Vincent d’y aller. Mais là, il approche de la trentaine et il lui restait un an de contrat à Toulouse. Dans une carrière il y a des étapes et la planification globale change. Il ne faut pas se mentir, les revenus qui lui ont été offerts ici auraient été difficilement atteignables en Europe», assure son agent.

Le Valaisan avait marqué des points avec la Nati lors de la tournée estivale aux Etats-Unis. Photo: keystone-sda.ch

Formé à Sion, le milieu de terrain a ensuite évolué à Freiburg, Saint-Gall et YB, avant de s’en aller à Toulouse. Alors oui, l’argent a aussi joué un rôle dans le choix du Valaisan, pas question d’être hypocrite. Mais il aurait pu gagner plus et se mettre définitivement à l’abri, y compris à Al Shabab. «Ils lui proposaient quatre ans de contrat. Mais on a réfléchi ensemble et on s’est mis d’accord pour deux saisons, sans option. On fera le point après ces deux saisons. Il aura 31 ans. S’il se sent bien en Arabie saoudite et performe, il sera l’heure de renégocier. Sinon, il pourra toujours rentrer en Europe.» D’autres l’ont fait ces derniers mois.

Reste bien évidemment la question de l’équipe nationale, à un an de la Coupe du monde. N’a-t-il pas compromis ses chances de s’envoler pour les Etats-Unis, le Mexique et le Canada? De nouveau, Michel Urscheler contre aussi sec.

L'Arabie saoudite, pas une régression sportive

«Les médias critiquent régulièrement les joueurs qui partent en Arabie Saoudite. Et pourtant, la ligue saoudienne ne cesse de se développer et d’être toujours plus compétitive. On l’a constaté à la Coupe du monde des clubs où Al Hilal a éliminé Manchester City. En même temps, si vous regardez la qualité des joueurs qui composent ces équipes, et leurs entraîneurs, on ne peut pas être surpris. Un autre exemple est celui de Ngolo Kante, un des meilleurs Français à l'Euro 2024, alors qu'il joue en Arabie Saoudite depuis 2023. Ces joueurs performants en club seront certainement appelés par leur sélectionneur respectif. Tout est aussi une question du sérieux de l'individu dans sa profession! Vincent est un compétiteur, il a des objectifs clairs dont celui d’aller à la Coupe du monde. Il ne part pas en vacances, il va bosser très sérieusement, avec un staff hyper compétent en matière de football, affronter de grands joueurs toutes les semaines», s'agace Michel Urscheler.

Non, Vincent Sierro ne tourne pas le dos à l'équipe de Suisse. Photo: TOTO MARTI

Vincent Sierro a d’ailleurs déjà eu l’occasion d’échanger avec Murat Yakin à ce sujet. «Murat va continuer à suivre ses performances, j'en suis persuadé. Il sait ce qu'il a avec Vincent et il l'apprécie, à juste titre. Il s'est d'ailleurs exprimé positivement dans Blick au sujet du championnat saoudien lorsqu'il était question de Cameron Puertas.»

«Vincent sera le même joueur, voire même encore meilleur»

Le championnat saoudien est le dernier à reprendre, avec une reprise fixée le 29 août pour Al-Shabab. «Riyad est à 5h30 d’avion de Zurich, ce n’est pas l’autre bout du monde. Il y a des joueurs qui, venant de certaines villes anglaises, doivent faire des escales et ont un plus long voyage. Il n'y a qu'une heure de décalage horaire. Vincent sera le même joueur, voire même encore meilleur, j’en suis convaincu, et on en reparlera volontiers dans une année.» Une nouvelle aventure commence pour l’ancien capitaine du TFC.