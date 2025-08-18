La semaine dernière, Eman Kospo disait oui à la Nati!

Eman Kospo ne veut plus jouer pour la Suisse, mais pour la Bosnie. Voici ce qui se cache derrière cette décision.

1/6 Eman Kospo en tenue de l'équipe nationale. Une image qui n'existera plus. Photo: © Keystone-ATS/Ti-Press

Ramona Bieri et Emanuel Gisi

La Suisse perd un joyau défensif. Eman Kospo (18 ans) a décidé de ne plus représenter la Nati, mais de jouer pour la Bosnie. Une décision difficile, confie-t-il sur les réseaux sociaux: «J’ai disputé mes premiers matches ici, en U15, et depuis le premier jour, j’ai toujours tout donné, combattu et, surtout, pris du plaisir». Malgré tout, il souhaite désormais suivre une autre voie. A rebours de ses intentions affichées tout récemment.

Selon nos informations, il aurait en effet encore promis la semaine dernière au sélectionneur des M19, Ilija Borenovic, qu’il accepterait sa prochaine convocation. Un porte-parole de l’ASF le confirme: le staff comptait sur lui pour le prochain tour de qualification à l’Euro à l’automne.

La fédération ne cache pas sa surprise. Non seulement la décision de Kospo n’avait été précédée d’aucun signe annonciateur, mais elle est vécue comme une forme de trahison. Le joueur, qui compte trente sélections dans les différentes équipes de jeunes, n’avait jamais évoqué un changement de nationalité sportive.

«Un départ regrettable»

«Ce changement est regrettable, car nous avons investi dans sa formation et il était un élément important de nos équipes nationales juniors», explique l’ASF. «Mais nous ne voulons que des joueurs qui s’identifient à 100 % à notre pays et à notre équipe nationale.»

Ce n’est visiblement plus le cas du défenseur central. Et cela fait grincer des dents — une fois de plus. Déjà, en 2023, son départ des Grasshoppers pour le centre de formation du FC Barcelone avait fait du bruit. Cet été, il a franchi une nouvelle étape en signant son premier contrat professionnel à la Fiorentina (Serie A). Un bond pour sa carrière… suivi d’un autre. Il pourrait déjà être convoqué en équipe A de Bosnie lors des prochaines dates FIFA.