La première journée des championnats européens a fait couler beaucoup d'encre. L'Atlético a raté ses débuts, l'entraîneur du Barça Hansi Flick avait de quoi critiquer ses joueurs et les clubs de Premier League ne respirent pas la confiance malgré les millions investis.

Les championnats anglais, français et espagnols ont repris leurs droits ce week-end. Blick fait le point sur quelques déceptions après un premier round d'observation.

Début de match raté pour l’Atlético

Une défaite 2-1 contre l’Espanyol Barcelone, promu en fin de saison dernière. Ce n’est pas ainsi que Diego Simeone avait imaginé son début de saison avec l’Atlético Madrid. Selon le portail «Into the calderon», le coach a identifié l’efficacité de l’Espanyol comme la raison principale de la défaite des Colchoneros: «Ce que nous avons vu? Ils ont bien exploité leurs chances: d’abord sur un coup de pied arrêté, puis le 2-1 qui nous a fait mal et nous a privé d’une chance de victoire ou de match nul.»

Le remplacement du futur homme du match Julian Alvarez a également suscité des discussions dans les médias espagnols. Celui-ci avait ouvert le score pour l’Atlético d’un coup franc remarquable. Deux minutes après le remplacement d’Alvarez (82e), le joker de l’Espanyol Pere Milla a marqué le but de la victoire (84e) pour les Catalans. «C’est normal que Julian soit contrarié par son remplacement. Nous sommes tous en colère, mais il a fait un bon match», a déclaré Simeone.

Hansi Flick, l’entraîneur du Barça, également mécontent

Hansi Flick n’était pas satisfait de ses joueurs du FC Barcelone malgré la victoire 3-0 contre Majorque: «Contre neuf, il n’est pas possible de jouer à 50 ou 60%. Nous devons jouer plus vite. Nous devons améliorer certaines situations» a déclaré l’entraîneur selon le «Daily Mail». Flick estime que son équipe s’est fortement relâchée après avoir mené 2-0 et s’est également exprimé après le match sur la nouvelle recrue Marcus Rashford: «Les joueurs n’ont joué qu’à 50% et n’ont pas suffisamment créé des espaces. Rashford n’avait pas de place», a-t-il critiqué.

Malgré les propos de Flick, le Barça a tout même été dominant dans le jeu. Le prodige Lamine Yamal a définitivement écarté tout suspens sur ce match d’un superbe tir croisé à la 94e minute.

Flop de Gyökeres pour ses débuts avec Arsenal

60 minutes, 21 ballons touchés, dont 11 perdus. Des débuts à oublier pour la star d’Arsenal Viktor Gyökeres, sur lequel reposent de si grandes attentes. Il doit permettre à Arsenal de remporter le titre, mais c’est un tout autre joueur qui s’est chargé de marquer le but décisif lors du match contre Manchester United: Riccardo Calafiori. Le défenseur italien a marqué le seul but du match à Old Trafford, alors que Gyökeres est resté discret tout au long du match.

Pour l’ancienne star de Liverpool Daniel Sturridge, le problème est clair: «Avec Havertz, Arsenal possède déjà un attaquant qui est très différent de Gyökeres. Il faut du temps pour s’habituer aux trajectoires de ce joueur. Lui aussi doit s’adapter.» Reste à savoir combien de temps il faudra pour que le Suédois se mette à rouler.

Manchester United pas efficace

De son côté, Manchester United a dépensé 230 millions de francs pour un remaniement complet de l’effectif cet été. Mais ni Benjamin Sesko, ni Bryan Mbeumo, ni l’ancien joueur de Sion Matheus Cunha n’ont réussi à faire sensation lors du match contre Arsenal. Les Red Devils ont certes tiré davantage au but que leurs adversaires (7-3) et ont eu 69% de possession de balle. Mais l’équipe de Ruben Amorim a fortement manqué d’efficacité.

Dans une interview accordée à Sky Sports, l’entraîneur de United s’est toutefois montré optimiste pour la saison: «Je suis vraiment fier des gars. Ils ont été vraiment courageux dans tout ce qu’ils ont fait pendant le match.»

Cole Palmer sans but

Depuis janvier 2025, Cole Palmer, pourtant si expérimenté, n’a plus marqué un but sur coup de pied arrêté avec Chelsea en Premier League. Il a certes réussi ses penalties de manière constante, mais il est resté discret. Alors après le 0-0 contre le vainqueur de la coupe, Crystal Palace, l’Anglais nommé pour le Ballon d'Or avait de quoi douter. Pour Chelsea FC, compte tenu des dépenses élevées liées aux transferts (près de 270 millions de francs), tout comme pour son concurrent direct Manchester United, c’est un mauvais départ dans cette nouvelle saison 2025-2026.