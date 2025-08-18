Neymar et Santos se sont inclinés 6-0 contre Vasco da Gama ce week-end. C'est la pire défaite du joueur brésilien, qui a pleuré à chaudes larmes après cette déconvenue.

1/5 Neymar après sa défaite 6-0 contre Vasco da Gama. Photo: Getty Images

Christian Müller

Quelle triste image. Le visage enfoui dans le creux de son bras, Neymar est assis sur la pelouse et pleure à chaudes larmes. L’idole du football brésilien est inconsolable. Et pour cause, il vient de subir la pire défaite de sa carrière. Le joueur de 33 ans est pris dans les bras d’un membre du staff. Il continue à pleurer sur l’épaule de ce dernier.

Santos vient de s’incliner 6-0 contre Vasco da Gama. Philippe Coutinho, l’un des meilleurs amis de Neymar en équipe nationale brésilienne, a marqué deux des six buts. Il le console en l’embrassant sur la tête.

Ce score restera dans les mémoires comme le pire résultat de sa carrière professionnelle. Auparavant, il n’avait jamais perdu par plus de quatre buts d’écart. Son précédent record de défaite était le 4-0 en huitièmes de finale de la Ligue des champions 2017 avec Barcelone contre le PSG. Grâce à la fameuse remontada qui avait suivi, cette défaite initiale avait été rattrapée avec grande classe. Un miracle footballistique similaire serait à nouveau bienvenu aujourd’hui pour le Brésilien. Santos est 15e du championnat et doit davantage s’inquiéter de la relégation que du titre de champion.