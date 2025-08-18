Le football a une nouvelle fois montré son pire côté ce week-end. Des insultes racistes sont venues ternir trois rencontres en Angleterre et en Allemagne.

1/5 Le match d'ouverture de la Premier League entre Liverpool et Bournemouth a dû être interrompu en raison d'une insulte raciste. Photo: Getty Images

Christian Müller

Angleterre, Espagne, France… certains des plus grands championnats européens ont repris en ce milieu du mois d’août. En Allemagne, c’est tout d’abord la Coupe qui a ouvert les feux. Mais en plusieurs endroits, l’euphorie du début de saison est assombrie par des dérapages racistes. Coup d’œil sur trois scènes qui ont eu lieu ce week-end.

Liverpool

Une demi-heure à peine après le début de la Premier League vendredi, l’ailier de Bournemouth Antoine Semenyo a été victime d’insultes racistes de la part d’un supporter de Liverpool, lors d’une remise en jeu. Après une interruption de quatre minutes, le match a repris. L’auteur de l’agression, âgé de 47 ans, a été expulsé du stade et arrêté par la police le samedi. La police anglaise l'a libéré en lui interdisant «d'assister à tout match de football réglementé au Royaume-Uni». Il n'a pas non plus le droit d'approcher un stade de football «à moins d'un mile» (1,6 km), a-t-il été précisé dans un communiqué.

L'enquête «est toujours en cours et nous continuons à travailler en étroite collaboration avec le club», a ajouté la police locale.

L'ailier ghanéen, auteur de deux buts durant le match, a déclaré samedi que cet incident allait le marquer «pour toujours». «Pas à cause des paroles d'une personne mais parce que toute la famille du football s'est réunie» pour le soutenir, a-t-il écrit sur les réseaux sociaux. «Quand est-ce que ça va s’arrêter?», se demande l’attaquant ghanéen sur Instagram.

La suite du match aura au moins permis à Antoine Semenyo de se réjouir: «Je me souviendrai toujours de la dernière nuit à Anfield Road. Pas à cause des paroles de l’homme, mais à cause de la réaction de la famille du football qui s’est unie. Mes coéquipiers m’ont soutenu, les supporters et les joueurs de Liverpool ont montré leur vrai caractère, et la Premier League a agi avec professionnalisme, merci. Quand il le faut, le football se montre sous son meilleur jour.»

Leipzig

Les choses ne se sont pas aussi bien terminées dimanche, après un incident empreint de racisme à Leipzig. Lors du match de coupe entre le Lokomotive Leipzig et Schalke, Christopher Antwi-Adjei, qui a la double nationalité ghanéenne et allemande, a été insulté par un spectateur de la pire des manières. Le joueur professionnel de Schalke a signalé l’incident à l’arbitre et le match a été interrompu.

Après une remarque du speaker du stade demandant de ne pas proférer d’insultes racistes, le match a repris. Mais à chaque fois qu’Antwi-Adjei touchait le ballon, certains supporters de Leipzig le sifflaient. Il a porté plainte. Du côté de Leipzig, on affirme que l’auteur des faits n’a pas pu être identifié.

Potsdam

Le même jour, l’Eintracht Stahnsdorf et Kaiserslautern se sont également affrontés en Coupe d’Allemagne à Potsdam. Un joueur de Kaiserslautern a été victime d’insultes racistes. L’auteur a alors été immédiatement expulsé du stade, les supporters des deux équipes scandent: «Nazis raus!»

Les deux incidents en Allemagne ont même fait réagir le patron de la FIFA, Gianni Infantino. «Je me répète et je continuerai à le faire: Il n’y a pas de place dans le football pour le racisme ou toute autre forme de discrimination», a-t-il affirmé. «Nous sommes fermement décidés à veiller à ce que les joueurs soient respectés et protégés et à ce que les organisateurs ainsi que les autorités chargées de l’application des lois prennent des mesures appropriées.»

La FIFA s’engage régulièrement dans des campagnes contre le racisme et la discrimination. Mais il reste, malheureusement, beaucoup de travail après les événements du week-end.