Les fans de Besiktas pourraient remplir cinq fois le stade de La Tuilière jeudi prochain en Conference League, sans exagération aucune. Mais le Lausanne-Sport a un plan pour privilégier ses propres supporters.

Le Kop Sud s'apprête à vivre une soirée de folie jeudi prochain. Photo: keystone-sda.ch

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

La police vaudoise et lausannoise, qui transpire déjà lorsqu'elle doit sécuriser les cortèges des supporters de clubs suisses, s'apprête à avoir beaucoup de travail jeudi prochain. Les fans de Besiktas, qui comptent parmi les plus fervents d'Europe, sont en effet attendus en nombre à La Tuilière pour le choc de Conference League entre le Lausanne-Sport et leur équipe de coeur. Il va y avoir de l'ambiance, c'est d'ores et déjà une certitude. Sans exagérer le moins du monde, les fans du club turc pourraient remplir cinq fois le stade de 12'000 places à eux seuls.

Mais le LS, évidemment, veut un stade acquis à sa cause, pas à celle de l'adversaire. Face à Skopje et Astana, 9000 très enthousiastes fans du LS avaient trouvé le chemin de La Tuilière et le secteur visiteurs n'était garni que de quelques dizaines de supporters à chaque fois. Ce jeudi, il en ira tout autrement et le club vaudois a pris les devants.

«Un rendez-vous avec l'histoire»

«Ce play-off est plus qu’un match: c’est un rendez-vous avec l’histoire!», prévient le club vaudois dans un communiqué qui détaille son dispositif pour faire de La Tuilière «un véritable chaudron bleu et blanc».

Les prix seront ceux du championnat, pas plus, mais pas moins non plus. Exit donc le tarif préférentiel Europe, mais le club vaudois entend bien ne pas trop majorer les prix non plus. Surtout, la billetterie sera ouverte par vagues pour privilégier les fans locaux.

Un stade 100% places assises

«La configuration du stade sera mise en conformité pour ce match et les places seront à 100% assises», prévient le LS, qui souhaite que «ses abonnés et fidèles visiteurs soient au cœur de l’évènement». Ceux-ci bénéficieront d’une priorité d’achat exclusive durant vingt-quatre heures avant la seconde vague pour réserver jusqu’à quatre billets, grâce à un code personnel envoyé par e-mail. L’envoi des codes se fera le samedi 16 août à 6h.

Une permanence exceptionnelle sera ouverte ce même jour de 9h à 12h directement au stade. Cette permanence sera à la disposition des abonnés n’ayant pas reçu ou ne pouvant pas accéder à leur code uniquement.

Les abonnés, puis les fidèles, puis les fans occasionnels

Mais le Lausanne-Sport n'a pas décidé que de favoriser ses abonnés puisque la vente se poursuivra avec trois vagues bien distinctes. Tout est réglé, mais il faudra être attentif et réactif.

Les membres «LS+» pourront commander quatre billets dès dimanche 17 août à 6h. Les acheteurs réguliers inscrits dans la base de données du club recevront leur mail le même jour dès 12h. Et les supporters présents lors des victoires face à Skopje et Astana auront le leur le lundi 18 août dès 6h.

Les fans de Besiktas sont parmi les plus chauds d'Europe. Photo: Getty Images

Attention: les supporters désinscrits des newsletters ne recevront pas de code. Le club invite chacune et chacun à vérifier ses préférences pour ne manquer aucune communication (et les dossier spam le cas échéant).

Les Turcs trouveront-ils la parade?

En procédant avec ces quatre vagues, le LS entend ainsi endiguer une déferlante turque sur les billets. Il semble en effet clair que les 12'000 places seront attribuées à des supporters du Lausanne-Sport, et, dès lors, la seule alternative pour les fans de Besiktas (hors secteur visiteur) sera de racheter un ou des billets à un partisan du LS.

La solution miracle n'existe de toute façon pas, mais le Lausanne-Sport a pris les devants et trouvé une solution qui ne devrait léser aucun de ses supporters. Et une chose est déjà sûre: vacances ou pas, le stade de La Tuilière sera à guichets fermés jeudi prochain, c'est une certitude.



