A Servette, la question des gardiens reste ouverte

À Utrecht, Servette a encore payé ses fragilités dans les buts. Ni Joël Mall ni Jérémy Frick n’apportent aujourd’hui les garanties nécessaires, laissant à Jocelyn Gourvennec un choix crucial à faire pour enrayer la spirale négative.

A Utrecht, Joël Mall a une nouvelle fois failli. Photo: keystone-sda.ch

Bastien Feller Journaliste Blick

Venu à Utrecht avec l'ambition de créer l'exploit, le Servette FC rentrera en Suisse ce vendredi avec une défaite 2-1 dans ses bagages. Mais surtout avec un doute prolongé concernant ses gardiens. Aligné à Utrecht, Joël Mall, confirmé comme numéro un par le duo intérimaire Bojan Dimic et Alexandre Alphonse avant l’arrivée de Jocelyn Gourvennec, n’a pas su rassurer son nouvel entraîneur.

Par deux fois, l'international chypriote a failli. En première mi-temps, il était sauvé par la VAR après une faute de main sur une frappe d'Adrian Blake (40e). En seconde période en revanche, personne n'est venu au secours du portier grenat, coupable d'un vilain renvoi sur Victor Jensen qui n'avait plus qu'à pousser au fond (57e).

Jérémy Frick jouera dimanche face à Dardania

De quoi relancer un débat déjà bien présent. Ni Joël Mall — héros malheureux face au Viktoria Plzen au 2e tour qualificatif de Ligue des champions (1-3) — ni Jérémy Frick — auteur d’un match moyen à Berne (3-1) et lui aussi coupable d’une grossière erreur contre Saint-Gall (1-4) — ne semblent aujourd’hui offrir toutes les garanties. Lors de sa présentation, Jocelyn Gourvennec avait pourtant évoqué sa volonté d’instaurer une hiérarchie claire entre ses deux portiers.

La titularisation de Mall à Utrecht marquait-elle le début d’un choix définitif? Pas selon le technicien français. «C’était la continuité des derniers matches avec Joël, répond-il simplement. Jérémy jouera dimanche (ndlr: face à Dardania Lausanne, en Coupe de Suisse), parce que j’ai aussi besoin de concerner tout le monde. Il y aura d’autres changements, parce qu'on joue beaucoup, et parce que je veux voir tous les joueurs, leur donner leur chance, à un maximum d’entre eux. Mais toujours avec l’idée d’avoir une équipe forte pour passer le tour.»

Il faut entendre là que le capitaine du Servette FC, cantonné au banc depuis maintenant trois rencontres, aura une carte à jouer dans les jours à venir. De quoi défendre les buts grenat face au Shakhtar Donetsk en barrages de Conference League jeudi prochain? Pas impossible. Le plus important restera toutefois pour le SFC qu'il trouve le gardien qui lui permettra de remonter la pente, lui qui reste désormais sur cinq défaites, un nul et surtout 16 buts encaissés.