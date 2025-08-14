Dès ce vendredi, le show va reprendre en Angleterre. Le champion en titre Liverpool va lancer la saison de Premier League contre Bournemouth. Six Suisses seront au cœur de l'action. Stéphane Henchoz donne ses impressions sur chacun d'eux.

1/12 Stéphane Henchoz est toujours régulièrement invité à participer aux matches de légende du FC Liverpool. Photo: Liverpool FC via Getty Images

Alain Kunz

La Premier League reprend ses droits ce week-end. Six Suisses sont actuellement sous contrat dans la plus haute division anglaise. Ce sont des joueurs avec des bagages totalement différents. Du vainqueur de la Ligue des champions à la jeune recrue, lequel d’entre eux s’imposera comme titulaire? Qui devra se battre? Qui devrait plutôt changer de ligue dans son propre intérêt? Stéphane Henchoz, qui a remporté presque tous les titres possibles avec Liverpool lors de ses 205 apparitions, classe leurs chances.

Manuel Akanji (30 ans), Manchester City

«La saison dernière était compliquée. Soudain, Akanji s’est retrouvé au milieu d’un club qui ne fonctionnait plus. Et personne ne savait vraiment à quoi cela était dû. Manu l’a également ressenti. En raison aussi de sa blessure aux adducteurs qui a duré plusieurs mois. Pour lui, il s’agira de revenir à son niveau et de se faire une place de titulaire. Il devrait au moins être dans le tournus des joueurs qui entrent régulièrement en jeu. Compte tenu de la concurrence, ce n’est pas gagné d’avance. Il faudra que tout roule rapidement. En effet, si le début de saison n’est pas réussi, les dirigeants risquent de sonder le marché des transferts. Akanji ne le sait que trop bien, car c’est la blessure d’Aymeric Laporte qui l’a poussé à quitter le BVB pour les Citizens en septembre 2022. Et la fenêtre de transfert est ouverte jusqu’au 1er septembre…»

Granit Xhaka (32 ans), Sunderland

«Honnêtement, le retour de Granit sur l’île après ses années passées à Arsenal a été une énorme surprise pour moi. J’aurais plutôt pensé qu’il partirait en Arabie saoudite pour se mettre à l’aise. Ou qu’il reste à Leverkusen. Maintenant, c’est un défi énorme, dans la ligue la plus dure du monde. Mais pourquoi pas? Pas de repos lié à l’âge, pas de zone de confort… Xhaka accepte le combat pour le maintien, sous une pression énorme. Les promus de l’année dernière ont tous été relégués sans ménagement. Même Leicester, avec ses moyens considérables, n’avait aucune chance. Mais quand on connaît le caractère du joueur, on sait qu’il aime ça. Il aime la résistance. En tout cas, chapeau à Granit.»

Dan Ndoye (24 ans), Nottingham Forest

«La meilleure ligue du monde sera aussi un grand défi pour Dan. Il va se mesurer aux meilleurs. Le niveau est encore plus élevé qu’à Bologne. Et en plus, il arrive dans un club de tradition qui, la saison dernière, vivait au-dessus de ses moyens avec une septième place. La pression des médias, des fans et du club est énorme pour confirmer cela. Ce changement pourrait être une manœuvre tout à fait intelligente, car Ndoye a la capacité de s’imposer. Il est rapide! Sa vitesse est une arme absolue qui peut faire la différence.»

Zeki Amdouni (24 ans), Burnley

«Avec la rupture des ligaments croisés dont il a été victime il y a un mois, l’année 2025 est terminée pour Zeki. Il n’y a maintenant qu’une chose à faire: revenir et retrouver son niveau d’antan. Mais c’est un contexte des plus difficiles. Amdouni a été prêté la saison dernière au Benfica. Il y a certes beaucoup joué, mais pas assez. Finalement, les Portugais ont renoncé à lever l’option d’achat. Désormais, il est de retour dans un club qui ne mise pas non plus sur lui. Cela demande beaucoup de sueur, de patience et de caractère. Je me demande si la Premier League est le bon championnat pour lui. C’est une ligue où le physique et la vitesse sont indispensables. Mais ce ne sont pas les compétences clés de Zeki. À Burnley, on sait avant même le coup d’envoi qu’il y aura peu de possession de balle et qu’il faudra miser sur des contres. Je pense qu’une autre ligue ferait plus de sens pour Zeki.

Fabian Schär (33 ans), Newcastle United

«Fabian, c’est de la continuité à l’état pur. Il en est à sa sixième saison avec les Magpies et compte 195 matches de Premier League. C’est impressionnant de voir comment il s’est imposé! Honnêtement, je ne l’en croyais pas capable. Une bonne surprise de bout en bout. Tout comme la dernière saison de Newcastle d’ailleurs. L’équipe a terminé juste derrière le Big Four, ce qui lui a permis de décrocher son billet pour la Ligue des champions. Fabian était au coeur de tout cela. Cela ne changera pas cette saison. Newcastle aura à nouveau des performances similaires. Du moins si le super attaquant Alexander Isak reste en forme. Mais ce dernier va sans doute prendre la direction de Liverpool.»

Isaac Schmidt (25 ans), Leeds United

«Ça va être très difficile! Je veux dire qu’il y a un an, ce garçon jouait encore à Saint-Gall. Pas à YB ou à Bâle. Puis il est parti en deuxième division anglaise et n’y a pratiquement pas joué. Il n’a pas été titularisé une seule fois. Et en Angleterre, il arrive qu’un promu se renforce massivement et que, par conséquent, la moitié du onze de base perde sa place. Imaginez ce qui se passe avec quelqu’un qui se retrouve loin derrière dans la hiérarchie. Je suis sûr qu’Isaac arrivera aussi à la conclusion qu’il est logique de changer de ligue. Il y a bien eu des rumeurs concernant le Werder Brême. Ce serait beaucoup mieux, bien que difficile aussi. Isaac Schmidt n’aura pas de garanties.»



