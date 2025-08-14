Le transfert de Zachary Athekame au Milan fait non seulement le bonheur d'YB, mais aussi celui de Xamax. Le club neuchâtelois s'était assuré une participation importante en cas de transfert ultérieur. Le président Jeff Collet en dévoile les tenants et aboutissants.

1/4 Jeff Collet, président et propriétaire de Xamax, peut avoir le sourire. Photo: keystone-sda.ch

Alain Kunz

L'accord a été conclu. Zachary Athekame rejoint l'AC Milan, à seulement 20 ans. Les Lombards ont à nouveau des ambitions pour le Scudetto cette saison. Le montant du transfert s'élèvera à environ dix millions d'euros, plus une participation de 10% pour YB en cas de revente.

Le directeur sportif d'YB, Christoph Spycher, avait exigé 13 millions d'euros au départ. À première vue, c'est beaucoup d'argent pour un latéral droit qui n'a que trois quarts de saison de Super League dans les jambes. Mais cette exigence initiale élevée a de bonnes raisons que l'on ne découvre qu'en y regardant de plus près.

Premièrement, on ne se lasse pas de souligner à Berne le véritable et précieux joyau qu'est Athekame. Deuxièmement, YB a également appris que Milan aurait été prêt à payer 21 millions d'euros pour le latéral droit strasbourgeois Guéla Doué (22 ans). Mais l'affaire a capoté, car les Alsaciens ont catégoriquement refusé tout transfert inférieur à 30 millions. Le club du néo-entraîneur Massimiliano Allegri n'a finalement pas voulu payer autant.

Enfin, Neuchâtel Xamax, où l'international M21 a évolué de 2022 à 2024, l'a laissé partir pour Berne en janvier 2024 pour moins d'un demi-million de francs, mais s'est assuré une part de 20% en cas de revente.

«Un bon garçon»

Le président du club neuchâtelois, Jeff Collet, est d'abord heureux pour le joueur: «Je suis content pour Zach. C'est merveilleux que ça ait marché comme ça. Car c'est un bon garçon. Il est bien éduqué. Toujours les pieds sur terre. Je suis sûr que cela va l'aider à Milan.» Concernant la stratégie intelligente de son club, Jeff Collet explique: «Nous négocions toujours une participation ultérieure. Même en sachant que pour certains joueurs, cela n'ira pas plus loin. C'est différent pour Zach, dont nous avons vu le potentiel.»

Le talent qui jouait auparavant à Meyrin a été repéré fin 2021 à Neuchâtel. Le Servette FC avait décidé de ne pas suivre le joueur. «Ses grands-parents sont originaires du Val-de-Ruz, juste au-dessus de Neuchâtel. Avoir une partie de sa famille si proche a énormément aidé à l'intégration», se souvient Jeff Collet.

Jeff Collet est perplexe

Et pourtant, le propriétaire de Xamax a, lui aussi, été surpris de la rapidité avec laquelle le joueur a signé dans un grand club. «Bien sûr, d'autres clubs suisses l'avaient aussi dans le viseur lorsque nous l'avons vendu à YB il y a un an et demi. Mais que cela aille aussi vite, qu'un si grand club le veuille... je ne l'avais pas pensé, honnêtement. Et YB non plus, je pense.»

L'entrepreneur n'évoque pas des chiffres colportés. Ni sur le montant du transfert en cas de vente, ni sur le pourcentage de participation en cas de revente. «Je n'en ai pas le droit. C'est ce qui a été convenu avec YB.» Mais Jeff Collet confirme que la somme encaissée par Xamax - qui se situera entre 1,5 et 2 millions - est d'une importance énorme pour un club dont le budget est d'environ six millions de francs. Y compris pour la relève. «Si nous n'arrivons pas à faire de temps en temps de tels transferts, les gros investissements que nous faisons dans la relève n'auraient pas de sens.»

En janvier 2024, Xamax avait déjà encaissé environ 1,3 million d'euros en vendant son espoir Frank Surdez à La Gantoise.