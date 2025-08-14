Le coach d’Utrecht joue l’historien en conférence de presse

Outsider ambitieux, le FC Utrecht défend ce jeudi son avance contre Servette pour une place en phase de groupes européenne. Portés par Ron Jans, qui pourrait avoir une place à son nom, les Néerlandais rêvent de prolonger leur saison historique.

Ron Jans est une star à Utrecht. Photo: Getty Images

Bastien Feller Journaliste Blick

Ce jeudi soir (20 h), le Servette FC ne s’attaquera pas à un monument du football néerlandais. Les Grenat n’affronteront ni l’Ajax, ni le PSV Eindhoven, ni Feyenoord, mais bien Utrecht. Si ce nom ne parle pas au grand public, c’est pourtant le club en pleine ascension aux Pays-Bas. La saison dernière a d’ailleurs été la plus réussie de son histoire récente, avec une quatrième place au classement derrière les trois géants, à seulement quatre points du podium.

Il faut dire que les Utrechtois, grands amateurs de sport – en témoignent les nombreux terrains de football, de hockey sur gazon ou de baseball situés autour du stade – n’ont pas pour vocation de rivaliser avec les cadors d’Eredivisie. Et pour cause: selon la presse locale, le club, qui ne compte que trois Coupes nationales dans son armoire à trophée, ne disposerait que du sixième plus gros budget du championnat.

Bientôt une place de la ville au nom du coach?

Mais alors, quelle est la recette du succès? Elle porte un nom: Ron Jans. Nommé entraîneur à l’été 2023, le Néerlandais fait l’unanimité à Utrecht, où il pourrait écrire l’histoire du club en le ramenant en phase finale d’une Coupe d’Europe pour la première fois depuis 2010. Au point que certains supporters réclament qu’une place de la ville soit rebaptisée à son nom. «J’ai reçu un message sur Instagram disant qu’ils voulaient rebaptiser le Janskerkhof en Ron Janskerkhof, mais j’ai répondu que je trouvais encore un peu tôt pour parler de cimetière», rigole-il en conférence de presse d’avant-match, faisant allusion au fait que Janskerkhof signifie «cimetière de Jans».

Ron Jans pourrait toutefois se rapprocher un peu plus de l’immortalité à Utrecht en cas de qualification pour la Ligue Europa, compétition à laquelle le club avait participé il y a quinze ans. Pour l’atteindre, le coach sait que son équipe ne devra pas se laisser emporter par l’euphorie. «Il ne faut pas oublier d’en profiter quand ça se passe bien, mais il faut aussi garder les pieds sur terre. Pour chaque entraînement et chaque match, il faut être prêt à nouveau. Comme staff, nous jouons un rôle important pour influencer cela. Quoi de plus beau que de valider demain la phase de groupes, que ce soit en Ligue Europa ou en Ligue Europa Conférence?», s'interroge-t-il, lui qui a déjà rempli avec son équipe une grande partie de la mission à Genève à l'aller en l'emportant 1-3.

Ron Jans joue les historiens

La qualification n’est pourtant pas encore acquise, contrairement à ce que laissaient entendre certains journalistes locaux mercredi. «En football, tout peut basculer en quelques minutes, rappelle-t-il. Nous l’avons vécu positivement l’an dernier à l’extérieur contre le NAC (ndlr: victoire 1-2 acquise dans le temps additionnel). J’ai aussi un côté historien: on se souvient encore de la finale de Ligue des champions entre le Bayern Munich et Manchester United (ndlr: en 1999, les Anglais avaient renversé les Allemands grâce à deux buts aux 91e et 93e minutes). Ça peut aller très vite.»

Ron Jans pourra s’appuyer sur l’expérience du tour précédent. Face au Sheriff Tiraspol, son équipe s’était retrouvée dans la même situation après avoir ramené de Transnistrie un succès 3-1. «Lors du match à domicile contre le Sheriff, j’avais encore raconté cette histoire sur Leo Beenhakker, malheureusement décédé cette année, qui après une victoire 3-1 à l’extérieur en Allemagne contre Stuttgart avait dit: Haben Sie eine Stunde? (ndlr: avez-vous une heure?) pour parler des problèmes du football allemand. Ensuite, ils avaient perdu 0-3 à domicile. Nous, il ne faut pas qu’on fasse ça.» Le Servette FC est prévenu.