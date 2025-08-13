Battu 3-1 à l’aller, Servette se rend à Utrecht avec l’espoir de renverser la situation. Pour Jocelyn Gourvennec, fraîchement arrivé, la mission est difficile, mais pas hors de portée. Même si l’effectif reste incertain à la veille du match.

Jocelyn Gourvennec dirigera le Servette FC pour la première fois ce jeudi. Photo: keystone-sda.ch

Bastien Feller Journaliste Blick

Battu 3-1 par Utrecht au stade de Genève jeudi dernier, le Servette a volé ce mercredi vers les Pays-Bas pour tenter de remonter la pente et ainsi s'assurer un automne européen. «Mission impossible», pensent les deux journalistes néerlandais présents à la traditionnelle conférence de presse d'avant-match. Ces derniers n'hésitent pas à utiliser le terme de «miracle» au moment de questionner Jocelyn Gourvennec, coach des Grenat depuis ce lundi, sur une éventuelle qualification de son équipe.

Réponse du technicien français? «Un peu partout dans le monde, on voit des choses bizarres qui se passent. C'est une mission importante, mais très difficile. On va jouer contre une très bonne équipe. Mais le football reste le football. On va se préparer pour faire un match plein, un match d’équipe.»

Servette croit en ses chances

Le clan servettien ne part donc pas battu d'avance. Il estime avoir des arguments à faire valoir face à une «équipe de qualité». Et ce même si le temps pour préparer ce match retour a été très court pour Jocelyn Gourvennec et son équipe. «On a eu assez peu de séances, regrette-t-il. Mais on a pu travailler et préparer la rencontre au mieux. Utrecht a pris une option, mais on va faire en sorte de faire un très bon match. Il y a une qualification en jeu, c'est un moment important pour les deux équipes.»

Dans les travées de la Praille, les Genevois évoquaient après la «première mi-temps» de cette double confrontation la nécessité de bâtir sur ces 25 premières bonnes minutes de jeu, lors desquelles ils ont ouvert le score par Jérémy Guillemenot (12e). «J'ai regardé le match en direct, depuis mon canapé, confie le nouveau coach grenat. Servette a réalisé une bonne première mi-temps, puis a perdu le fil en un quart d’heure. Ces 15 minutes faussent la vision du match et le score est trop sévère à la fin. Il y a de petites erreurs qui coûtent trop cher à l’équipe. Il faut que les très bonnes choses de la première et de la deuxième mi-temps arrivent plus souvent.»

Des retours? Un mystère

Si Bojan Dimic et Alexandre Alphonse, tous deux intérimaires jeudi dernier, ont dû composer avec plusieurs absences de marque (Steve Rouiller, Samuel Mraz, Alexis Antunes, David Douline (blessés) et Yoan Severin (de retour de suspension à Utrecht), Jocelyn Gourvennec pourrait bien être confronté à la même situation.

Même si celui-ci n'a pas voulu trop entrer dans les détails concernant les éventuels retours de blessure. «Il y en aura probablement. Un ou deux joueurs ont pu s’entraîner, ont suivi un programme. On a encore demain matin (ndlr: jeudi) pour voir avec le staff et prendre la bonne décision. C'est un match important, on veut avoir tout le monde, mais la santé prime et on est tous d'accord là-dessus. Je n'ai jamais pris de risque durant ma carrière à ce niveau-là.»

Et puisque le club genevois a décidé de ne pas s'entraîner au stade Galgenwaard ce mercredi, la question reste en suspens jusqu'à ce jeudi 19h, heure à laquelle la composition du SFC devrait être dévoilée.