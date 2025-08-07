Servette craque complètement après la pause face à Utrecht

Battu à domicile par Utrecht malgré une ouverture du score rapide (1-3), Servette aura besoin d'un exploit jeudi prochain aux Pays-Bas pour espérer disputer les barrages de l'Europa League.

Servette s'est incliné ce jeudi face à Utrecht. Photo: keystone-sda.ch

Bastien Feller Journaliste Blick

En dix minutes ce jeudi face à Utrecht, le Servette FC a grandement hypothéqué son avenir européen. 600 secondes, c'est le temps dont ont besoin les Néerlandais pour inscrire trois buts à Joël Mall, désormais numéro un dans les buts genevois, et ainsi pratiquement s'assurer de disputer les barrages d'Europa League.

Les Servettiens, dorénavant entraînés par le duo d'intérimaires Bojan Dimic - Alexandre Alphonse, partaient pourtant le mieux dans la rencontre, comme face au Viktoria Plzen huit jours plus tôt. Sur une combinaison sur corner, Miroslav Stevanovic était en effet trouvé au deuxième poteau et envoyait le ballon sur la tête de Jérémy Guillemenot, lequel n'avait plus qu'à pousser au fond (12e).

Premier but de l'année de Jérémy Guillemenot

Une entame de match idéale pour une équipe privée de plusieurs de ses cadres (Steve Rouiller, Samuel Mraz, Alexis Antunes, David Douline (blessés) et Yoan Severin (suspendu)) et qui se présentait le moral dans les chaussettes après la claque reçue face à Saint-Gall samedi dans ce même stade de Genève (1-4).

Mais comme face au Viktoria Plzen au 2e tour qualificatif de Ligue des champions, les Grenat ne se montraient presque plus dangereux après leur réussite. Seul Keyan Varela, aligné ailier gauche, faisait passer un frisson aux 11'744 spectateurs en envoyant une frappe lécher le poteau de Vassilis Barkas (24e). Utrecht, lui, entrait progressivement dans sa rencontre. Et il rentrait mené au vestiaire à la pause à cause de deux arrêts importants de Joël Mall (28e et 39e).

Mission impossible à Utrecht jeudi prochain?

Au retour des vestiaires, les Grenat allaient vivre un quart d'heure en enfer face aux vagues répétées de néerlandais revenus avec de bien meilleures intentions. Et surtout avec un changement tactique, Yoann Cathline passant de l'aile gauche, où il était en difficulté face à Loun Srdanovic, au côté droit, pour y affronter Bradley Mazikou. Dès la 52e, un débordement du numéro dix et un centre poussait Anthony Baron, aligné en défense centrale, à la faute. Le numéro six genevois déviait en effet le ballon dans son but, de quoi faire exploser une première fois de joie les plus de deux mille supporters d'Utrecht présents à Genève.

Ceux-ci, qui étaient à la maison ce jeudi, pouvaient fêter ensuite les réussites de la tête de Siebe Horemans, laissé seul sur un coup franc (55e), et de Gjivai Zechiel dont la frappe au premier poteau laissait Joël Mall impuissant (62e). Après cet orage, le score ne bougeait plus et laissait sans aucun doute les Grenat avec beaucoup de regrets avant le retour à Utrecht jeudi prochain. Un déplacement qui s'apparente désormais pratiquement à une mission impossible.