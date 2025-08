Peter Zeidler: «Il faut utiliser Besiktas comme motivation»

Peter Zeidler et son équipe affrontent Astana ce jeudi à la Tuilière. Photo: keystone-sda.ch

Bastien Feller Journaliste Blick

Ce lundi, les clubs européens disputant les qualifications pour l'une ou l'autre des Coupes d'Europe, dont le Lausanne-Sport, Servette, Lugano, Bâle et YB, ont été informés de leurs potentiels adversaires en barrages. Si le sort réservé au LS est de prime abord rude, avec probablement la formation turque de Besiktas, si elle élimine St. Patrick's au 3e tour, Peter Zeidler voit la chose différemment. Un tirage qui pourrait bien être synonyme d’adieu à la Coupe d’Europe.

«Il faut utiliser Besiktas comme motivation», explique le coach allemand, dévoilant là une partie du contenu de son discours envers ses joueurs avant le 3e tour aller face à Astana ce jeudi (20h15). «L'idée est d'avoir une motivation supplémentaire, c’est une grande équipe. Mais on respecte toujours l’adversaire», ajoute-t-il, en faisant référence aux Kazakhs.

«On a nos chances»

Car justement, avant de rêver défier le club stambouliote, les Lausannois devront venir à bout du sept fois champion du Kazakhstan. Un adversaire peu connu en Europe occidentale, mais que le LS a heureusement pu apprendre à connaître grâce à la technologie. «Cela aurait été plus difficile il y a 20 ans, rigole Peter Zeidler. Aujourd'hui, en quelques clics, on voit leurs matches. Ils ont d'ailleurs reporté leur rencontre de championnat le week-end dernier. On a vu leur nul (ndlr: 1-1) à Astana et leur victoire 2-0 en Moldavie (ndlr: face au Zimbru Chisinau).»

Le staff lausannois sait donc à quoi s'attendre. Et une chose est claire: l'adversité sera plus forte que face au Vardar Skopje, la formation nord-macédonienne éliminée au tour précédent (défaite 2-1 à l'extérieur et victoire 5-0 à domicile). «Sans aller trop loin, c'est une équipe internationale, composée entre autres de Croates et de Serbes. C'est une équipe qui a de l'expérience en Coupe d'Europe. On s’attend à un bon match face à une équipe qui joue bien au football. Mais on a nos chances, c’est clair», souffle le technicien allemand, qui espère pouvoir à nouveau compter sur un public lausannois bouillant, et surtout présent en masse à la Tuilière ce jeudi.

Une affluence moindre que face à Skopje

Face au Vardar Skopje une semaine plus tôt, ils étaient 9051 fervents fans vaudois dans les tribunes, prêts à pousser leur équipe pour renverser les Nord-Macédoniens. Contre Astana, l'affluence sera cependant moindre, malgré une politique tarifaire très attractive avec des billets à moins de 20 francs. «Je ne sais pas pourquoi on n'arrivera pas au même chiffre», s'interroge Peter Zeidler. Le service communication du LS fait toutefois savoir qu'il devrait y avoir «autour des huit mille spectateurs, dont une cinquantaine de supporters d'Astana».

Suffisant tout de même pour effectuer le très long voyage vers Astana sept jours plus tard avec déjà un pied dans le Tüpraş Stadyumu, enceinte de Besiktas? Les Lausannois l'espèrent. «Il y a deux mi-temps, on l’a vu à Skopje. On joue la première demain», termine Peter Zeidler.