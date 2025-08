1/8 Ardon Jasahri est l'un des dix milieux de terrain les plus chers de l'histoire de la Serie A. Il a été recruté pour un contrat de trois ans. Photo: TOTO MARTI

Carlo Steiner

Les négociations pour Ardon Jashari (23 ans) entre Bruges et le Milan ont duré longtemps. Mais mardi soir, les Rossoneri ont enfin pu conclure l'affaire. Avec une indemnité de transfert pouvant atteindre 40 millions d'euros (bonus compris), le Lucernois devient le troisième Suisse le plus cher de l'histoire.

Et à l'échelle italienne, l'ex-joueur du FCL se hisse également dans les hautes sphères. À l'occasion de ce transfert, le «Corriere dello Sport» publie une liste des transferts les plus chers jamais réalisés en série A pour le milieu de terrain défensif et central. Il occupe la septième place du classement, laissant derrière lui des pointures comme Davide Frattesi (25 ans; 31,4 millions d'euros à l'Inter), Miralem Pjanic (35 ans; 32 millions à la Juventus) et Franck Kessié (28 ans; 32 millions au Milan AC).

La différence entre le Suisset et ces trois joueurs? Frattesi (24 ans à l'époque) avait déjà 104 matches de Serie A à son actif, Pjanic (26 ans) 159, Kessié (22 ans) tout de même 30. Ardon Jashari, lui, n'avait encore jamais joué dans un championnat du Top 5.

Fabio Capello enthousiasmé par la mentalité des Balkans

Le manque d'expérience est un point qui inquiète certains supporters du Milan, notamment parce qu'ils ont déjà été déçus par un milieu de terrain de Bruges. La «Gazzetta dello Sport» a demandé à l'ancien entraîneur vedette Fabio Capello (79 ans) si le Milan risquait à nouveau de subir un «effet De Ketelaere». Transféré de Bruges à Milan en 2022 pour 37,5 millions d'euros, le milieu offensif Charles De Ketelaere a déçu avec seulement une passe décisive en 40 matches. Après une seule saison, le Belge a rejoint l'Atalanta, où il s'épanouit depuis (27 buts et 24 passes décisives en 100 matches).

Le légendaire technicien ne croit pa à cette similitude: «Jashari me semble être un autre type de joueur. Je ne parle pas de talent, mais de caractère. Il donne l'impression de n'avoir peur de rien». De Ketelaere n'a jamais quitté son pays, alors que Jashari est suisse avec des racines albanaises et a déjà joué un an à l'étranger. Un argument pour Fabio Capello: «Il a déjà dû faire ses preuves dans un endroit inconnu».

Il évoque également le passé balkanique d'Ardon Jashari auprès du média transalpin. Il cite Zvonimir Boban (56 ans, Croatie) et Dejan Savicevic (58 ans, Monténégro), deux légendes du Milan qui ont enchanté San Siro dans les années nonante. Luka Modric (39 ans, Croatie), une autre recrue prévue aux côtés de Jashari, et Igli Tare (52 ans, Albanie), le nouveau directeur sportif, le mettront à l'aise. «Ce sont des gens qui n'acceptent pas la défaite. Avec ces trois-là, «ils se sont donné un véritable boost au niveau de la personnalité tant sur qu'en dehors du terrain».

«Il incarne tout ce dont Allegri a besoin»

Le directeur sportif n'est pas quelqu'un qui laisse les choses au hasard. Il a opté pour Ardo Jashari parce qu'il voit en lui un excellent joueur et une personne fiable. Et l'entraîneur Massimiliano Allegri (57 ans), qui est de nouveau sur la ligne de touche du Milan depuis cet été, a également la confiance de Fabio Capello pour relever ce défi.

Le «Corriere della Sera» est également de cet avis: «Jashari incarne tout ce dont Massimiliano Allegri a besoin au milieu de terrain après le départ de Tijani Reijnders (27 ans; pour Manchester City) et les arrivées de Samuele Ricci (23 ans; du Torino) et Modric».