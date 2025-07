Noë Dussenne célèbre l'ouverture du score du LS à la 15e. Photo: keystone-sda.ch

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

«Kaly Sène, Kaly Sène!» Ce n'est pas chaque semaine que l'avant-centre du Lausanne-Sport est ovationné par le public à sa sortie, mais le vaillant Sénégalais y a eu droit à la 60e au moment de regagner le banc, avec le sentiment du devoir accompli. Le «bomber», si généreux en pointe, mais trop souvent inefficace depuis son arrivée à Lausanne, a fait tout juste ce jeudi en inscrivant un très joli doublé en première période (33e 2-0 et 45e 3-0) pour frapper un grand coup sur la tête du Vardar et envoyer son équipe au troisième tour de qualifications pour la Conference League. Ses deux buts, si importants, ont en plus été assortis d'une certaine esthétique, qui a fait rugir de plaisir les 9052 spectateurs, moins les 200 fans venus de Macédoine du Nord, bien évidemment.

Peter Zeidler ne s'imaginait pas finir aussi tôt

Peter Zeidler avait d'ailleurs demandé aux supporters du Lausanne-Sport de ne pas réserver leur après-soirée trop tôt, car l'Allemand craignait des prolongations ce jeudi soir. Déçu par la prestation de son équipe à Skopje (défaite 2-1), le coach du Lausanne-Sport se voyait bien avoir besoin de trente minutes supplémentaires pour faire la différence, voire même d'une séance de tirs au but, lesquels avaient été travaillés à l'entraînement. «Mais je préférerais qu'on y arrive avant quand même»,. avait-il indiqué à la veille de cette rencontre de Conference League. Ses joueurs l'ont écouté, et comment!

Kaly Sène a fait preuve de sang-froid ce jeudi. Photo: keystone-sda.ch

Devant un kop du LS admirable, et ce dès l'échauffement, les Lausannois ont pris les devants tout de suite dans cette partie et montré que leurs paroles après le match aller n'étaient pas des mots dans le vide, mais représentaient bien leur frustration et leur envie de faire mieux. D'un coup de tête rageur sur un corner d'Olivier Custodio, Noë Dussenne a montré la voie en vrai leader qu'il est (15e, 1-0), et Karlo Letica a dans la foulée réussi une double parade décisive, comme pour bien montrer au Vardar FK qu'il n'y avait rien à espérer ce soir. Les Macédoniens se sont ensuite progressivement éteints, eux qui ont été très loin de leur performance du match aller. Et vu que le LS évoluait deux crans en dessus de la sienne, il n'y a en réalité eu de match que durant une petite demi-heure ce jeudi. A la 33e, et le 2-0 de Kaly Sène, l'affaire était emballée, cartonnée, pesée... et le billet pour Astana quasiment validé.

La réception d'Astana, puis le voyage au Kazakhstan

Les Kazakhs ont en effet éliminé le Zimbru Chisinau et ce sont eux qui auront le plaisir de découvrir le synthétique de La Tuilière jeudi prochain, déjà, avant de recevoir le LS le 14 à Astana. Le voyage européen n'est donc pas encore terminé, et la double confrontation contre les Kazakhs s'annonce passionnante à suivre elle aussi.

Alban Ajdini a inscrit le 4-0 à la 55e. Photo: keystone-sda.ch

La deuxième période a permis au Lausanne-Sport de se faire encore un peu plus plaisir, en inscrivant le 4-0 par Alban Ajdini à la 55e. Peter Zeidler pouvait même se permettre de gérer en sortant Kaly Sène, on l'a dit, mais aussi en donnant du temps de jeu à sa nouvelle recrue Brandon Soppy et au tout jeune Seydou Traoré. L'Ivoirien de 20 ans s'offrait un «kif» immense en inscrivant le 5-0 face au Kop Sud et en célébrant avec ses supporters avec une joie touchante. Oui, le Lausanne-Sport s'est offert une vraie soirée de rêve ce jeudi, pour son premier match européen à domicile depuis quinze ans. Vivement le prochain!