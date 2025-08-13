Mené de deux buts, le FK Astana croit fermement en ses chances pour le match retour face au Lausanne-Sport ce jeudi. Olivier Custodio, en bon capitaine, va exhorter ses troupes à garder leur calme, quel que soit le scénario du match. Coup d'envoi à 16h, heure suisse.

La magnifique Astana Arena accueillera la rencontre, jeudi dès 19h, heure locale (16h en Suisse). Photo: DR

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

«Pas mal, hein?», glisse Noë Dussenne à son coéquipier Morgan Poaty, juste avant le début de la séance d'entraînement dans l'Astana Arena, ce mercredi après-midi. Le latéral gauche congolais lui répond par un hochement de tête admiratif. Oui, ce stade de 30'000 places a une sacrée gueule, encore plus en sachant qu'il devrait être bien garni ce jeudi dès 19h, heure locale (16h en Suisse), pour ce match retour de Conference League entre le club kazakh et le Lausanne-Sport.

«Ça c'est l'Europe!»

«On n'a pas encore beaucoup vu la ville, mais c'est vrai que le stade est impressionnant», commente pour sa part Olivier Custodio en conférence de presse d'avant-match. «Quand nous sommes arrivés et que nous l'avons vu, beaucoup de monde dans le bus s'est dit 'Ca c'est l'Europe'», a souri Peter Zeidler.

Le toit, qui peut se fermer pour affronter les rudes conditions de l'hiver kazakh, restera ouvert malgré les risques de pluie menaçant la capitale du pays. «Il faut vingt-quatre heures pour le fermer, cela ne se fait pas en vitesse», dévoile un officiel du FK Astana. Décision a donc été prise de le laisser ouvert pour jeudi. Pas de quoi perturber les joueurs ni d'un camp ni de l'autre, mais l'ambiance, si elle promet d'être chaude, ne sera donc pas survoltée par l'effet «caisse de résonance».

Vincent Steinmann: «On a été très bien reçus»

Le Lausanne-Sport a voyagé pendant sept heures et tout s'est bien déroulé. «Sincèrement, le voyage était facile», assure Peter Zeidler. Partie en début d'après-midi de Genève, la troupe lausannoise (une cinquantaine de personnes au total) a atterri à minuit, heure locale, à Astana, et a été accueillie par une délégation fort sympathique et bienveillante. «Et même à notre hôtel, des enfants sont venus avec des dessins et des pancartes. On a été très bien reçus, je peux le dire», explique Vincent Steinmann, vice-président du Lausanne-Sport et «chef de délégation».

L'hospitalité kazakhe n'est donc pas un mythe et se matérialisera encore jeudi à midi avec le dîner officiel et les traditionnels échanges de cadeaux. A voir si les joueurs seront aussi sympathiques sur le terrain le soir, ce qui serait tout de même étonnant, surtout après les cadeaux offerts à l'aller, notamment sur le 2-0 inscrit par Kaly Sène.

Un autre FK Astana qu'à l'aller?

«On a été très gentils à l'aller et on a perdu par notre propre faute», a affirmé Grigoriy Babayan, l'entraîneur du FK Astana, lequel espère bien renverser le LS jeudi et s'imposer par trois buts d'écart. Un doux rêve? Au vu du match aller, oui, mais il y a fort à parier que les Kazakhs montreront un tout autre visage chez eux.

Une chose est sûre: ni les joueurs, ni le staff, ni les journalistes et ni les supporters n'ont abdiqué. Tous sont persuadés que le but inscrit à la 90e par Ivan Basic à l'aller change tout et leur permet d'y croire encore. Le manque d'expérience européenne du LS, le long voyage, la qualité de leur équipe, le soutien du public... Tous ces éléments donnent de l'espoir à Astana.

Cette fois, pas un mot sur Besiktas

Peter Zeidler a été, comme d'habitude, très malin en conférence de presse, ne donnant à Grigoriy Babayan et au staff kazakh aucune munition supplémentaire en guise de motivation. Pas question de parler de Besiktas, comme avant le match aller, et de laisser la place à quelconque interprétation: l'Allemand n'a parlé que de la force du FK Astana et de sa méfiance avant ce match retour.

«Ce contexte va nous motiver»

«C'est la mi-temps, rien de plus. Nous avons étudié Astana à la vidéo et nous les avons vus à Lausanne, c'est un très bon adversaire. Je suis content que l'on ait gagné 3-1. Astana a plus d'expérience que nous des matches européens, c'est un fait, mais je ne pense pas que ce sera un problème. Nous avons nous aussi des joueurs d'expérience, comme notre capitaine Olivier Custodio qui est assis à côté de moi en ce moment», a détaillé Peter Zeidler.

«Et les jeunes qui vont vivre ce match ont hâte de le faire dans ce grand et beau stade, avec tout le public attendu. Ce contexte va nous motiver. Nous espérons vivre encore beaucoup de matches en Europe, tout simplement», a ajouté l'Allemand, qui a vu à la télévision la qualification du Kairat Almaty la veille en Champions League sur le terrain du Slovan Bratislava et en est ressorti encore plus convaincu des qualités du football kazakh.

«On ne sera pas surpris», promet Peter Zeidler

Comment faire pour ne pas trembler face à cet adversaire mené de deux buts? Si Astana venait à ouvrir la marque, la confiance lausannoise pourrait en prendre un coup, mais Peter Zeidler ne veut pas trop penser ainsi. «On va commencer à 0-0, pas en se disant que nous avons deux buts d'avance. J'espère que l'on va jouer avec beaucoup de courage, qu'on va jouer notre jeu et essayer de s'imposer. On a l'ambition d'attaquer, de jouer vers l'avant, mais on est préparés à tout, c'est important de le souligner. On sait comment ça peut se passer en Europe, on ne sera pas surpris. Des prolongations, des tirs au but... Pas de problème! Même si dans l'idéal on aimerait gagner avant...»

La priorité sera de rester très calme

Lausanne, qui a perdu ses deux matches à l'extérieur cette saison, à Skopje et à Thoune, veut aborder le match de jeudi avec confiance. «C'est pour ce genre de rencontres qu'on fait du foot!», promet Olivier Custodio. «Skopje, c'était notre premier match officiel, le contexte était différent. On sait à quoi s'attendre et on vient pour faire un gros match demain.»

S'attend-il à jouer un rôle particulier, en tant que cadre, si d'aventure la situation commençait à devenir tendue? «Oui, sans doute, avec les autres joueurs d'expérience, on aura un rôle important, on devra rester tranquilles quoi qu'il se passe, qu'on encaisse un but ou qu'on en marque un, il faudra jouer notre jeu.»