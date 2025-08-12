Jocelyn Gourvennec, «entraîneur aux idées claires»

Jocelyn Gourvennec, le nouvel homme fort du Servette FC, a été présenté mardi à la presse. L'entraîneur français promet un jeu «pétillant», de la place pour les jeunes et ne tire pas un trait sur l'Europa League.

Thomas Freiburghaus

L'arrivée de Jocelyn Gourvennec à la tête du Servette FC s'est faite simplement. Après la mise à pied de Thomas Häberli: un premier rendez-vous téléphonique et un «bon feeling», dixit le coach breton. Puis, un déplacement à Genève, un entretien «presque parfait» et cette décision de «prendre en cours ce début de saison», non sans laisser passer le match aller face à Utrecht.

Le nouvel entraîneur du Servette FC arrive à Genève «avec beaucoup d'humilité», malgré une jolie carrière d'entraîneur qui l'a vu passer par Guingamp, Bordeaux, Lille ou Nantes. Sans emploi depuis mars 2024, le Brestois avait des envies d'Allemagne (sa mère y a grandi), mais surtout de retrouver ce métier qu'il adore. «À partir du moment où j'accepte le challenge du Servette FC, je ne me projette pas plus loin. Je veux qu'on collabore longtemps ensemble», clarifie-t-il.

Premiers entraînements

S'il n'a jamais quitté la France lors de sa carrière (de joueur comme d'entraîneur), Jocelyn Gourvennec dit avoir «toujours bien aimé le championnat suisse». L'entraîneur français a fait ses devoirs et a analysé le début de saison du club grenat. Il était d'ailleurs présent dimanche, lors du match nul de Servette face à GC. «Le match était mal embarqué, mais l'équipe a relevé la tête. Ouvrir le compteur point était important», déclare-t-il.

L'influence de ce point, le Français a pu la constater dès lundi, lors du premier entraînement qu'il a dirigé. «J'ai vu des sourires. J'ai vu un groupe investi, qui a envie de montrer un meilleur visage», déclare-t-il, le tout sans cacher les «imperfections du moment».

Un choix pour les gardiens

Après le début de saison manqué du Servette FC, Jocelyn Gourvennec va amener «quelques aménagements dans la tactique et la composition». Il insiste sur le besoin de «synchroniser le groupe»: les recrues, les cadres et les jeunes.

Le Français compte donner de la place aux jeunes, justement. «J’ai envie de les accompagner, de leur donner leur chance. De créer un environnement pour qu’ils progressent», insiste celui qui a lancé en pro Ludovic Blas (Guingamp), Lenny Yoro (Lille), Aurélien Tchouaméni ou Jules Koundé (Bordeaux).

Concernant les gardiens, l'entraîneur breton a tranché: «J'ai toujours eu l'habitude d'annoncer une hiérarchie. Le risque, quand il n'y en a pas, c'est que ce soit ni bien avec l'un, ni bien avec l'autre». Un bon résumé de la situation genevoise. «Il y a deux gardiens expérimentés, il y a eu un choix de fait», avance-t-il, sans pour autant annoncer lequel.

Premier arrêt: Utrecht

Au niveau du jeu, cet ancien No 10 veut un Servette FC «pétillant» et polyvalent. «Pour moi, la possession ne veut pas dire grand chose», explique-t-il. «Il faut alterner: avoir la qualité technique pour garder le ballon et la capacité de jouer rapidement sur les récupérations». Le coach breton dit avoir les joueurs pour faire les deux. Le but: «avoir le football le plus attrayant possible», car Jocelyn Gourvennec est de ceux qui «pensent aux supporters qui viennent au stade». Tout en veillant à régler les soucis défensifs et «gommer les petites erreurs un peu bêtes, qui coûtent un peu trop».

Il faudra mettre tout cela en place dès jeudi, pour le match retour face à Utrecht. «On a pas eu beaucoup de temps, mais on a essayé de travailler pour», s'encourage Jocelyn Gourvennec. Un joli défi pour des débuts qui peuvent devenir rêvés.