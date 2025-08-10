Mené au score par GC après une première période apathique, le Servette FC a eu le mérite de revenir dans la partie et d'égaliser grâce à Lamine Fomba. Présent dans les tribunes, le nouvel entraîneur Jocelyn Gourvennec a pu mesurer l'ampleur du chantier grenat.

Jeremy Guillemenot et Servette ont souffert face à Lovro Zvonarek et GC. Photo: keystone-sda.ch

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

A peine plus de 6000 spectateurs perdus dans l'immensité de La Praille et un Servette FC apathique en première période: à la pause de cette rencontre entre les Grenat et Grasshopper, ce dimanche après-midi, Jocelyn Gourvennec a dû se demander s'il allait vraiment signer le contrat qui l'attend à Genève ou s'il n'allait pas prétexter une panne de stylo pour s'enfuir direction Cornavin ou Cointrin tant le spectacle état faible entre deux équipes comptant zéro point au coup d'envoi.

Le nouvel entraîneur des Genevois a cependant bien fait de rester, car il a vu un bien meilleur SFC en deuxième période. Au final, le premier point de la saison pour le Servette FC est mérité. Au moins, Servette a montré quelques signes de vie.

Servette en manque de confiance

Les dix premières minutes ont été entièrement à l'avantage de Grasshopper face à une équipe de Servette qui semblait autant assommée par la chaleur de ce dimanche que par son manque de confiance en elle. Les Genevois n'osaient pas jouer vers l'avant, à l'image de l'engagement. Les Servettiens ont en effet obtenu le coup d'envoi. Dos au jeu, Timothé Cognat a transmis le ballon à Gaël Ondoua, lequel a joué légèrement derrière lui pour Loun Srdanovic. Le latéral droit a alors encore reculé d'un cran pour trouver Dylan Bronn. Le Tunisien a alors transmis la balle à son gardien Joël Mall, comme pour bien symboliser d'entrée de jeu le manque d'envie d'aller de l'avant du SFC.

La boulette de Gaël Ondoua

Les Genevois n'ont redressé la tête qu'à l'approche du quart d'heure, montrant enfin un peu d'allant. Miroslav Stevanovic aurait pu ouvrir la marque, Jérémy Guillemenot aussi, sur une double occasion genevoise (24e), mais c'est bien GC qui a inscrit le 0-1 à la suite d'une boulette de Gaël Ondoua, dont a profité Saulo Decarli à la 33e. Servette, incapable de réagir, se trouvait logiquement mené à la pause.

Florian Ayé entre à la pause, puis manque un penalty

Bojan Dimic et Alexandre Alphonse ont pris les choses en main à la pause en sortant Gaël Ondoua et Keyan Varela pour faire entrer Lamine Fomba et la nouvelle recrue Florian Ayé. L'ancien attaquant d'Auxerre se distinguait après quelques minutes en initiant l'action du penalty obtenu par Jérémy Guillemenot après un contact avec Justin Hammel. La dernière recrue genevoise en date a voulu faciliter son intégration et jubiler devant ses nouveaux supporters, mais son penalty, tiré face à la Tribune Nord, a été stoppé par le gardien des Sauterelles (54e). Dommage pour sa confiance!

Florian Ayé a manqué le penalty du 1-1 à la 54e. Photo: keystone-sda.ch

Servette se montrait cependant plus entreprenant dans cette deuxième période qu'avant la pause, ce qui était le strict minimum. Malgré la chaleur étouffante, les Grenat tentaient enfin de mettre un peu de rythme dans cette rencontre face à un Grasshopper de plus en plus prudent à mesure que la fin du match approchait.

Lamine Fomba égalise de manière méritée

L'égalisation genevoise tombait alors de manière globalement méritée à la 75e lorsque Lamine Fomba a pu se trouver au bon endroit pour inscrire le 1-1 après un contrôle de Florian Ayé. Les joueurs de GC ont réclamé l’annulation du but de cette égalisation pour une faute de main préalable de l'attaquant français, mais il n’en était rien. Johannes von Mandach a pris la bonne décision en validant ce but. Servette était de retour dans le match!

La fin de match a été plutôt à l'avantage des Genevois, qui ont même marqué par Timothé Cognat un but logiquement annulé pour hors-jeu et ont été la meilleure équipe en fin de match. Dommage de ne pas avoir su trouver la faille encore une fois, mais, au moins, le compteur est enfin débloqué en championnat.

Utrecht, puis Dardania Lausanne

Après cette série douloureuse de quatre matches à domicile (un nul, trois défaites), Servette va cette fois se déplacer à deux reprises: jeudi, les Grenat seront à Utrecht pour tenter de réussir un miracle européen, avant de découvrir le charme du centre sportif de Chavannes-près-Renens pour y défier Dardania Lausanne en Coupe de Suisse dimanche.