Dan Ndoye, homme le plus heureux du monde

C'est un jeu auquel les influenceurs aiment bien se prêter. Et comme toute trend qui se respecte, elle est ensuite reprise par les clubs de football, de hockey ou d'autres sports. Celle de «passe le téléphone à…» ne fait pas exception. Le but? Balancer une phrase, face caméra, qui décrit en bien ou en mal un ami, sans que celui-ci entende. Puis, il reçoit le téléphone et réalise le même exercice.
Nottingham Forest a décidé de faire participer ses joueurs. Et si certains ne sont pas mis en valeur, par rapport à leur niveau sur le jeu vidéo Call of Duty ou le fait d'être «le plus grand papy» de l'équipe, Dan Ndoye s'en sort bien. Très bien.
Lorsque le téléphone atterrit dans les mains de Ryan Yates, le capitaine veut le passer à «l'homme le plus heureux du monde». Apparaît alors le visage de Dan Ndoye, souriant, évidemment. Autant dire que le Vaudois est déjà apprécié pour sa bonne humeur dans le vestiaire de Nottingham.
Maintenant, reste à confirmer sur le terrain. Après une série de sept matches amicaux sans victoire et surtout, d'un seul but marqué, les Reds n'abordent pas la saison de Premier League dans les meilleures conditions. Ce dimanche, ils reçoivent Brentford pour leur premier match (15h).
